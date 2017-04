SABADELL SEÑALA QUE LA ACTIVIDAD POR LAS CLÁUSULAS SUELO ESTÁ “EN CIERTO RETORNO A LA NORMALIDAD”

Etiquetas

- No prevé modificar las provisiones por las cláusulas suelo. El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, señaló este viernes que el incremento en la actividad relacionada con la devolución de las cláusulas suelo que se dio como resultado de “la presencia mediática”, en estos momentos ya está “en cierto retorno a la normalidad” en la entidad.Durante la rueda de prensa para presentar los resultados correspondientes al primer trimestre del año, Guardiola destacó que “ahora estamos teniendo más porcentaje” de reclamaciones por parte de los clientes por el proceso particular que abrió la entidad. No obstante, aclaró que en conjunto la actividad está “en cierto retorno a la normalidad”.Guardiola insistió en que el banco sigue manteniendo su postura, es decir, “cuando hay legitimidad, establecer la negociación; y cuando no se corresponde porque había transparencia (en las cláusulas suelo), no hacer ningún tipo de rectificación”.El consejero delegado de la entidad recordó que “la jurisprudencia ha ido evolucionando y nos sentimos más confortables” porque algún tribunal “ha reconocido lo que el Banco Sabadell hacía” con unas cláusulas que eran “negociadas y transparentes”. En cualquier caso, descartó modificar las provisiones que la entidad ha previsto para afrontar el impacto procedente de las cláusulas suelo.Preguntado sobre si las malas prácticas bancarias deberían mejorar, el consejero delegado del Sabadell admitió que sí y que deberían atenderse las recomendaciones que el Banco de España dirige a las entidades, pero reconoció que las malas prácticas han sido “actuaciones individuales muy concretas” y, por tanto, “no se puede generalizar”.