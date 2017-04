BANCO SANTANDER ASEGURA QUE EL IMPACTO DEL 'BREXIT' SOBRE SUS RESULTADOS ES "PRÁCTICAMENTE INMATERIAL"

Etiquetas

Banco Santander asegura que la salida de Reino Unido de la Unión Europea no está impactando sobre la cuenta de resultados trimestrales de la entidad financiera, al tiempo que prevé que el proceso será "largo y con cierta volatilidad".Así lo indicó el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, durante la rueda de prensa de presentación de resultados, tras reconocer que en el momento del referéndum por el 'Brexit' se produjeron "una serie de vaivénes y el mercado se puso muy negativo"."El impacto en volúmenes y resultados en el banco es prácticamente inmaterial", insistió el consejero delegado del banco. En este sentido, recordó que algunos inversores preveían entonces que por estas fechas "el crecimiento sería bajo y esto no se ha materializado puesto que el crecimiento ha sido bueno".No obstante, auguró una negociación "larga y con cierta volatilidad entre posturas diferentes que se irán encontrando". "No será un proceso de gana/pierde, sino de gana/gana y estoy hoy más confiado que hace 8 o 9 meses sobre que el impacto lo percibiríamos de manera menos directa", aseveró.Por último, se mostró convencido de que continuarán produciéndose posturas diferentes pero tendrá lugar un proceso de años "y habrá una solución constructiva".