SANTANDER Y THE VALLEY CONVOCAN UN CONCURSO PARA PREMIAR LAS MEJORES IDEAS ‘FINTECH’

The Valley y Santander han abierto la convocatoria para la inscripción al ‘Fintech Open Challenge’, concurso de emprendimiento que tiene como objetivo encontrar la idea de negocio más disruptiva en el ámbito ‘fintech’. Desde hoy y hasta el próximo 17 de septiembre a las 23.59 horas, todos aquellos proyectos que deseen participar podrán inscribir su candidatura en la web de The Valley.La competición, abierta a todo el territorio español, reconocerá a la start-up más innovadora que permita mejorar los servicios financieros haciéndolos más eficaces y útiles. Para presentarse es imprescindible que las ideas cuenten con un modelo de negocio ya probado y tengan una fecha de creación posterior a enero 2012. El premio, valorado en 10.000 euros, será concedido por un jurado compuesto por 11 miembros pertenecientes a The Valley y Banco Santander, que darán su veredicto antes del 17 de octubre. Después, los proyectos seleccionados harán una presentación para su defensa y de ahí se elegirá al mejor proyecto. Ambas compañías señalaron que con esta competición se pretende identificar talento y oportunidades de negocio, así como desarrollar competencias profesionales y promover la innovación en el mundo de las ‘fintech’.