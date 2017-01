BANCO SANTANDER SE INCLINA POR ADQUISICIONES "RELATIVAMENTE PEQUEÑAS" QUE CREEN VALOR

Etiquetas

- Pide un buen acuerdo sobre el 'Brexit' y reitera que el banco continuará en Reino Unido. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, reiteró hoy que la entidad analiza siempre las oportunidades que puedan aparecer en los mercados en los que opera, si bien el banco está centrado en el crecimiento orgánico.Durante la presentación de resultados anuales del grupo, Botín insistió en que "tenemos 125 millones de clientes en 10 mercados y nuestra prioridad es el crecimiento orgánico".No obstante, prosiguió, eso no quita para que el banco analice las operaciones "en todos los mercados donde opera".Según Botín, la idea del banco no pasa por llevar a cabo grandes adquisiciones, sino que más bien pasa por analizar operaciones "relativamente pequeñas porque son las que crean valor".La estrategia del banco es poner en marcha adquisiciones corporativas de negocios "que cumplan con nuestros requerimientos y generen valor".Con respecto a la intención del Gobierno, a través del Frob, de llevar a cabo una eventual fusión de Bankia con BMN, Botín evitó pronunciarse.No obstante, preguntada sobre si finalmente esa solución no cuajase el Santander estaría interesado en hacerse con BNM, Botín reiteró que "en todos nuestros mercados estamos interesados en analizar opciones de crecimiento que cumplan con los criterios de retorno sobre inversión que nos fijamos y vamos a ser muy disciplinados".Por otra parte, la presidenta del banco confirmó que se mantienen todas las previsiones del banco en cuanto a beneficio por acción o dividendo para el accionista.En este punto, la presidenta destacó que, pese a que no puede apuntar una previsión de beneficio, "será de subida similar a la de los últimos años, aunque lo importante es la calidad del beneficio"En 2016, Santander España finalizó con un beneficio de 903 millones de euros. En concreto, la unidad de consumo reportó 207 millones al beneficio, mientras que la inmobiliaria arrojó unas pérdidas menores que un año antes, pero que restaron 326 millones de euros a la cuenta de resultados.Por otra parte, con respecto a los nuevos operadores no bancarios pero que ofrecen servicios financieros (conocidos como Fintech), Botín dijo que es "muy importante que tengamos unas reglas de juego comúnes para todos".Pero quiso dar un paso más y criticó que, "en lugar de quejarnos por esto", es preciso apuntar la idea de que un banco sujeto a una estrecha supervisión ofrece "un nivel de confianza y seguridad adicional" que no ofrecen estas empresas.'BREXIT'Botín también hizo hincapié en los efectos que podrá provocar la salida de Reino Unido de la UE, si bien se mostró convencida de que el Santander mantiene intacto su compromiso con el país "y vamos a seguir creciendo y apoyando"."Necesitamos un acuerdo que sea bueno para los clientes ingleses y europeos", aseveró Botín, para quien ocurra lo que ocurra, el banco seguirá presente en ese mercado.La presidenta del Santander añadió que el 'Brexit' abre una oportunidad para que empresas de la City londinense puedan cambiar su residencia e instalarse en España."Me encantaría que vengan todos a España, incluso a Santander, porque España ofrece muchísimas ventajas, tiene una gran infraestructura, pero pase lo que pase Londres tendrá una gran importancia a futuro", finalizó.