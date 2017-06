JORDI SEVILLA DICE QUE EL POPULAR NO RECIBIÓ APOYO FINANCIERO EN 2012 POR EL INTERÉS POLÍTICO DE LIMITAR EL “PROBLEMA” A LAS CAJAS

Etiquetas

El exministro socialista Jordi Sevilla afirmó hoy que si Banco Popular no recibió apoyo financiero europeo ya en 2012 fue porque había “cierto interés político” en que el “problema” del sector en España “se circunscribiera a las cajas de ahorros”. “Primó una visión político partidista del asunto”, indicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Sevilla reconoció que no es un experto en la materia, pero indicó que “algunos piensan” que ya en 2012, cuando la entidad no superó las pruebas de esfuerzo realizadas por Oliver Wyman, debió acudir a la asistencia financiera europea. “Me da la impresión de que había cierto interés político de circunscribir el problema a la cajas de ahorros; primó una visión política partidista del asunto”, apuntó el exministro.