LA OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ INICIA UNA GRAN RECOGIDA DE LECHE CON LOS BANCOS DE ALIMENTOS

La Obra Social ‘la Caixa’ ha iniciado junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) la tercera Gran Recogida de Leche bajo el eslogan ‘Ningún niño sin bigote’, para lo cual habilitará más de 5.000 oficinas bancarias de la entidad que servirán como puntos de recogida de este alimento.La recogida de leche se podrá realizar del 12 al 23 de junio aunque, paralelamente, se activará un sistema de donaciones económicas para esta campaña que funcionará hasta el 15 de julio, y que permite realizar ingresos a esta iniciativa a través de Línea Abierta de ‘la Caixa’ y mediante mensajes SMS al 28024 con la palabra ‘LECHE’ en mayúsculas.Con el acuerdo alcanzado entre los Bancos de Alimentos y la entidad financiera, ‘la Caixa’ se compromete a difundir entre sus clientes la necesidad de que los niños accedan a una ración adecuada de leche, según pusieron de manifiesto tanto el presidente de Fesbal, Nicolás María Palacios, como el director corporativo del Área Social de la fundación bancaria, Marc Simon.Aunque ambos valoraron la recogida de leche, Palacios destacó la “mayor influencia”de los donativos económicos, ya que el buen estado de la leche está sujeta a su caducidad y se pretende evitar que haya familias que reciban paquetes a punto de caducar.Al margen de la recogida en las oficinas de ‘la Caixa’, habrá un total de 63 centros de mayores correspondientes a la Obra Social de esta entidad en los que también se podrán donar cartones de leche, todo ello gracias a los voluntarios de la compañía.Según el nutricionista Wendu Tesfaye, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y colaborador de la campaña, la leche es un “alimento completo” que contiene “todos los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento” de los niños. No obstante, aún sigue siendo un alimento que no llega en su totalidad a menores vulnerables.Actualmente, los Bancos de Alimentos atienden 1.511.805 personas alrededor de España, de los cuales 350.000 son niños y niñas con dificultades para acceder a alimentos básicos como los lácteos.A pesar de que en las dos ediciones anteriores de ‘Ningún niño sin bigote’ se lograron distribuir 2,5 millones de litros de leche, aún no se garantiza un consumo mínimo por persona de este alimento, estimado en un litro de leche a la semana como poco.