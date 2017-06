S&P cree que las batallas legales tras la resolución de Banco Popular son "inevitables"

Etiquetas

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) considera que las batallas legales relacionadas con la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander son prácticamente "inevitables".

"Aunque la resolución de Banco Popular fue un éxito en muchos aspectos, consideramos que los retos legales son probablemente inevitables", señala la calificadora de riesgos en un informe publicado este lunes.

Aparte de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, los bonistas que perdieron su inversión en Banco Popular en la noche del 6 al 7 de junio podrían cuestionar la "enorme diferencia" entre el valor que otorgaron las autoridades de resolución (Frob y JUR) al banco y el valor tangible neto de los activos de la entidad a 31 de marzo, según S&P.

"(Los tenedores de bonos) podrían cuestionar la enorme diferencia entre el valor neto utilizado por las autoridades de resolución --entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos-- y el valor neto de los activos tangibles de 7.500 millones reportado por Banco Popular a finales de marzo de 2017", reza el informe.

CREDIBILIDAD

Por otro lado, la agencia de calificación estima que la intervención en Banco Popular "impulsa la credibilidad" de las autoridades de resolución, así como también la de los legisladores comunitarios.

No obstante, S&P también sostiene que el caso pone de manifiesto una serie de problemas sin resolver, como la sensibilidad de la confianza en entidades bancarias, la falta de transparencia en torno a las intervenciones regulatorias y la provisión de liquidez de emergencia para las entidades en dificultades.

La "inviabilidad" de Banco Popular, originada por falta de liquidez y no de solvencia, demuestra, según S&P, lo "vulnerables" que son las instituciones financieras a un repentino deterioro de la confianza de los clientes cuando sus perfiles crediticios son débiles.

"En nuestra opinión, Popular demuestra que existe el riesgo de que bancos con un rendimiento bajo o que podrían no ser sostenibles en el largo plazo puedan pasar inesperadamente al punto de no viabilidad", advierte S&P, que insiste en que "no parecía" que el banco se estuviese acercando hasta la inviabilidad tan rápidamente.

OPACIDAD

Además, la calificadora sostiene que el "carácter opaco" de la intervención regulatoria y de la liquidez de emergencia de los bancos en problemas, puede provocar que los inversores "revisen su participación" en otros bancos europeos cuyos activos carecen de calidad.

"También anticipamos un cambio en el comportamiento de los accionistas, y de los posibles pretendientes, de los bancos en problemas", apostillan los expertos encargados de elaborar el informe.