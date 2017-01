150 candidatos 'lucharán' este sábado en el Calderón por 60 plazas para representar a LaLiga en el mundo

Etiquetas

150 candidatos 'lucharán' este sábado en el Vicente Calderón en la fase final de LaLiga Global Network por 60 plazas que aseguran un periodo de formación de diez semanas dentro del organismo y la oportunidad de ser destinados a distintos países como sus representantes internacionales.

Una vez completada la formación académico, los elegidos viajarán a varios países para mejorar el posicionamiento de LaLiga. Para ello, tendrán que estar en pleno contacto con los operadores de televisión, "a los que hay que cuidar y ver las quejas que puedan tener", según Javier Tebas, y con los 'influencers' más activos en redes sociales, además de intentar conseguir nuevos patrocinadores.

El presidente de LaLiga también señaló durante el evento que los candidatos tendrán que establecer relaciones con las instituciones de fútbol locales de aquellos países en los que se encuentren, subrayando que LaLiga Global Network "no es un proyecto que intente invadir ni conquistar", "sino ayudar a crecer el fútbol" en los países en los que el fútbol español pretende progresar.

Además, el dirigente explicó que la idea de este proyecto surgió en su cabeza debido a varios viajes que realizó para promocionar LaLiga a nivel internacional, en los que dio cuenta de que sus "socios en el mundo" necesitan gente del organismo que preside "cerca de ellos". "Hay que atenderlos, ver sus inquietudes. Hay que ir más allá, hay que tocar a la gente que nos va a ayudar", apuntó.

En este sentido, el abogado destacó que la alianza entre el fútbol español y el Banco Santander fue porque "es el más internacional" y porque les iba a impulsar y ayudar en la internalización, "factor clave para ser competitivo". "Es un digno ejemplo de referencia mundial en el sector financiero, por eso nos unimos a él", recalcó.

Del Atlético de Madrid, también expresó que "es un ejemplo de internalización", ya que están en India, van a iniciar un nuevo proyecto en México y han asumido el "reto de construir un nuevo estadio" (Wanda Metropolitano). "Todos los equipos no pueden acometer algo así. Es un ejemplo de valentía, osadía y ganas de crecer. Algo parecido que tienen todas las personas que hemos seleccionado", remarcó.

Acerca de los 150 seleccionados que estarán en la fase final del proyecto, comentó que tienen todos un "espíritu joven", que tienen muchas ganas de aprender y que están en una edad comprendida entre los 30 y 35 años. "Yo no me quedaría con los 150, sino que me quedaría con 153. No podemos perder el talento que se ha seleccionado", argumentó.

En un principio, de las 60 personas que disfrutarán de la formación académica iban a ser destinados por todo el mundo 30/40, pero el presidente de la entidad afirmó que de una manera u otra todos quedarán vinculados a LaLiga porque no pueden desperdiciar el talento en esta "'guerra comercial'" que tienen con otras competiciones.

"HEMOS SELECCIONADO A LOS MEJORES"

Por su parte, la directora general de Universia España, Susana García, afirmó que los que finalmente resulten seleccionados estarán "preparados liderar cualquier reto profesional que les ponga LaLiga". "Todos tienen un perfil joven, son muy dinámicos y les gusta el fútbol. Tenemos un 32 por ciento que han estudiado ADE, pero también tenemos periodistas, informáticos...Absolutamente de todos los perfiles.

Por otro lado, el director general del Banco Santander, Manuel Cendoya, aseguró que la internacionalización de la entidad bancaria fue lo que hizo que Laliga llamara a su puerta y comparó el patrocinio de esta con el de Ferrari en la Fórmula 1. "Están al mismo nivel. Tiene la visión de que quiere ser como la Premier League y vamos a ayudarles a conseguirlo. "Vimos enseguida las ganas que tienen de mejorar y no conformarse con nada", añadió.

Finalmente, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, agradeció a LaLiga por escoger al Vicente Calderón para acoger la fase final del "magnífico" proyecto, sintiéndose "orgulloso" de que su estadio se la "rampa laboral" de muchos talentos. "Es un reto apasionante, con un equipo joven y repleto de ilusión, que tendrá el objetivo de mantener a la liga española como la mejor del mundo", sentenció.

Al acto asistieron el director general del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y la directora general de Universia España, Susana García.