Las entidades bancarias coinciden en que el exceso de regulación frena su capacidad de mejora

Etiquetas

Los consejeros delegados de BBVA, Santander, Bankinter y Sabadell reconocen que la regulación del sector bancario "es necesaria", pero coinciden en que "puede frenar la capacidad de mejora de los bancos" si se produce en exceso.

Así lo han señalado durante sus intervenciones en el Encuentro Bancario Iberoamericano organizado este jueves en Madrid por la AEB y Felaban, donde el consejero delegado de Grupo Santander, José Antonio Álvarez, ha asegurado que "mucha regulación sería un error", pero "eso no quiere decir que las entidades no tengan la obligación de mejorar ese aspecto".

Más tajante ha sido la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, quien ha calificado la situación actual de "obsesión por la regulación". Aunque cree que la regulación es necesaria, considera que su abuso y la sobreexigencia es "claramente perniciosa". "En mi opinión, estamos rozando el abuso", ha indicado.

Según considera, la situación está limitando las capacidades de decisión de los gestores, hasta el punto de que les hará "irrelevantes dentro de poco". "Están diciendo qué productos pueden vender, a quién, de qué manera y con qué restricciones, cosas que toda la vida han estado dentro del ámbito de gestión de las entidades financieras", ha lamentado.

"Entiendo que el objetivo que persiguen es claro y necesario, que es evitar la inestabilidad del sector financiero y proteger a los contribuyentes, pero la manera de llegar a ello me parece que es francamente exagerada. Espero que esta obsesión por la regulación sea coyuntural porque, si no, estamos perdidos", ha concluido.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, cree que la presión del supervisor está siendo positiva en algunos aspectos, ya que las entidades están mejorando su 'governance' gracias a la integración de más comisiones de supervisión y consejeros independientes, pero admite que se puede ser "un poco menos exigente". "Hay partes en ese ambiente de rigidez que están quitando grados de libertad a la gestión y a la mejora", ha explicado.

EFECTOS COLATERALES

Por último, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, admite que es "lógico" que en 2008 se necesitase acometer cambios en la regulación, y desde entonces "se ha entrado en un proceso estructural".

"Sí que es verdad que la regulación excesiva tiene efectos colaterales que tienen un coste para la sociedad evidente, en crecimiento económico, en innovación y en determinados productos que no pueden salir a la luz porque no nos atrevemos o no nos lo permiten los reguladores o supervisores", ha apuntado.

Según ha dicho, la tecnología también puede ser de ayuda en el tema de la regulación para eliminar algunas normas "que impiden hacer cosas que son buenas". No obstante, se ha mostrado "pesimista", ya que cree que el sector va a seguir "sufriendo coste en desarrollo económico" por determinada regulación.

Sin embargo, el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Gorgio Trettenero, ha apuntado que, en el caso de América Latina, la regulación ha servido para fortalecer a la región de cara a nuevas crisis externas.