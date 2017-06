La entrada de un nuevo inversor o la ampliación de capital, posibles alternativas para Duro Felguera

Etiquetas

El presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, ha profundizado este jueves, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en el proceso negociador que la compañía mantiene abierta con entidades bancarias. La posibilidad de la entrada de un nuevo inversor o una ampliación de capital no se descartan, según ha explicado tras la celebración de la junta de accionistas de Duro Felguera.

A pregunta de los periodistas, Del Valle se ha referido a que todo escenario está abierto y ha dicho que no hay un plazo establecido para llegar al acuerdo final. Eso sí, confia en que sea la próxima semana cuando se firme el 'acuerdo de espera' o 'standstill' para el aplazamiento del pago de la deuda hasta alcanzar el acuerdo definitivo.

En los últimos tiempos, Duro Felguera ha sufrido acontecimientos que han supuesto una "tormenta perfecta" para la compañía. Su deuda es de 205 millones, pero la compañía está pendiente de procesos de arbitraje que podría suponer el ingreso, aproximadamente en 2018, de unos 500 millones más una serie de dinero que esperan recuperar de un proyecto en Venezuela.

El escenario afecta a la compañía porque, a pesar de que sigue logrando nuevos contratos, Del Valle señala que los clientes demandan garantías de una liquidez que hoy por hoy no es la mejor. No obstante todos los trabajadores siguen cobrando puntualmente. "Tenemos estrecheces de liquidez, pero eso no significa que no tentamos dinero; son dos cosas diferentes", ha apuntado.

Preguntado por el nivel de compromiso que tendrían los grandes accionistas para encontrar una solución, Del Valle ha respondido que su implicación es total siempre que se garantice el futuro de la compañía, su "asturianidad" y los puestos de trabajo. "Si lo que nos piden es ayuda para desmontar la empresa, no se lo vamos a dar", ha advertido.

En relación a la posible entrada de un socio inversor, Del Valle, ha dicho que todo escenario está abierto, pero ha añadido que su opinión personal es que lo preferible es que aportase "solvencia económica, negocio y que preservase la integridad de la compañía y su asturianidad".

Otro posible escenario es el de una ampliación de capital, una decisión para la que el Consejo ha sido facultado este jueves por la junta de accionistas. Todos los detalles se van a recoger en el acuerdo al que se llegue con los bancos, ha dicho Del Valle, que espera que se cierre cuanto antes y que se ha mostrado sorprendido de que no hubiese ninguna pregunta por parte de los accionistas en el marco de la junta general. "Ellos han decidido no preguntar, es la primera vez en mi vida que me sucede y no sé que puede significar, se lo dejo a ustedes", ha comentado a los periodistas.