La resolución del Popular es un "recordatorio" para los bancos italianos en problemas, según Fitch

La resolución de Banco Popular, la primera bajo las nuevas reglas de la UE, representa "un recordatorio" para Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, entidades que negocian con las autoridades europeas e italianas su recapitalización, según apunta la agencia de calificación Fitch.

"La resolución del Popular es un recordatorio de que la resolución es un resultado posible para Vicenza y Veneto si sus recapitalizaciones preventivas fracasan", señala la calificadora de riesgos.

En este sentido, Fitch considera que las circunstancias de estos bancos italianos difieren de las del Popular, ya que en el caso de la entidad española el BCE había determinado su inviabilidad a consecuencia de sus problemas de liquidez.

Asimismo, mientras el banco español contaba con el interés del Santander, una entidad con buen acceso a los mercados, "no parece haber ningún comprador probable para las entidades italianas", ya que los bancos más fuertes del país dan prioridad a reducir sus propios activos problemáticos, y adquirir bancos en problemas junto a sus activos 'tóxicos' "podría dañar al comprador y empeoraría el problema".

Por otro lado, Fitch advierte de que Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca han perdido paulatinamente cuota de mercado, incluso en la propia región del Veneto, siendo así cada vez menos sistemicamente importantes, circunstancia que podría reducir la probabilidad de una recapitalización preventiva.

De este modo, la agencia, que no califica a Veneto Banca, recuerda que el rating 'CCC/en vigilancia' asignado a Banca Popolare di Vicenza refleja la opinión de la agencia de que "existe una posibilidad real de que se impongan pérdidas a los acreedores senior si el banco no recibe nuevo capital mediante una recapitalización preventiva, puesto que la conversión o amortización de deuda junior no fortalecería suficientemente su capitalización".