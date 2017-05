El valor de la corbata corporativa en la nueva Bankia de Gorigolzarri

Etiquetas

El 9 de este mes presente en el IESE el caso Bankia. Está dividido en dos partes. La (A) bajo el título de “planteándose el reto” y la B: tres años después. En él se relata la peripecia del Presidente, Jose Ignacio Goirigolzarri, y su equipo durante los años 2012 a 2015. Las incógnitas con las que se enfrentaban en 2012 a la situación y los resultados del plan estratégico que consiguió alcanzar con dos años de antelación las metas impuestas por la Unión Europea en el Memorandum of Understanding (MoU de 28 de noviembre de 2012).

La presentación se hizo en el campus de Aravaca (Madrid) ante más de cuatrocientos antiguos alumnos. Hubo muchas y simpáticas anécdotas. Presentes el Presidente y buena parte del equipo de Bankia los asistentes les pudieron preguntar directamente. Una de ellas fue por cómo demostrar el compromiso ante los clientes, los empleados, el mundo financiero …

Entre otras respuestas hubo una interesante. Los miembros del Comité de Dirección y el Consejo de Administración llevaban corbatas corporativas. En ellas se combina el verde y el azul de distintas maneras, a rayas, con puntos intercalados… Jose Ignacio Goirigolzarri afirmó que la decisión de llevarla no fue algo caprichoso. En 2012, cuando llegó el nuevo equipo, las personas que trabajaban en Bankia carecían de orgullo de pertenencia a la entidad. Es más, en algún caso les costaba decir que trabajaban en ella. Esa era la situación anímica de una buena parte de la plantilla.

Además de otras decisiones, como comprar acciones de la entidad por parte de la Alta Dirección, una de las que se le ocurrió al Comité de Dirección es demostrar que no sólo no era malo trabajar en Bankia, sino que era un honor. Como consecuencia toda la Alta Dirección empezó a usar la corbata corporativa. Incluidos aquellos que en otras ocasiones no habían utilizado esa prenda en Bankia o sus empresas anteriores.

Un simple detalle que demuestra hasta qué punto es importante para los actuales gestores el compromiso de las personas que conforman Bankia. Ahora Bankia está saneada, con un ROE de 10,2%, el mayor de la banca española, una morosidad a la baja, creciendo el número de clientes, cuya satisfacción bordea el 85%, el mayor del sector ¿Cómo no estar orgulloso de la transformación que entre todo, consejeros, directivos y empleados, han hecho? Llevar ahora la corbata corporativa no sólo no pesa, aligera las cargas del gravoso y peligroso oficio de la banca.

Es una anécdota, válida cuando va acompañada de resultados tangibles. Las corbatas no son todo en la comunicación corporativa, como diría un DIRCOM (Director de Comunicación), pero ayudan. Claro está que deberán ir acompañadas por fulares femeninos a juego, porque las mujeres, como en muchos sectores, cada vez son más importantes en la banca (y sino que se lo pregunten a los del Santander).