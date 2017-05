Alquiler Seguro cree que el nuevo Plan Vivienda da "un varapalo al alquiler"

Etiquetas

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, cree que el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 da un "varapalo" al alquiler.

Así lo ha señalado Carroza tras la reunión que el Ministerio de Fomento ha mantenido con los principales agentes del sector. Para el consejero delegado de Alquiler Seguro, es "indignante" que la "borrachera" de gastos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continúe también en el sector inmobiliario.

Carroza cree que el nuevo Plan Estatal de Vivienda vuelve al paradigma que metió a España en la crisis, por lo que le parece "insultante que se esté replicando el mismo sistema". "No hemos aprendido de los palos y en el primer síntoma de recuperación volvemos a cometer los mismos errores", ha añadido.

El representante de Alquiler Seguro ha recordado que la juventud es la que ha apostado "firmemente" por el alquiler y que este grupo generacional 'no-credit' no quiere pagar por aquello que no sea consumo. "No podemos estar más en desacuerdo con estas medidas y con el plan estrella que da incentivos a la compra de vivienda", según Carroza.

El nuevo Plan Vivienda, que entrará en vigor en 2018, tendrá líneas de ayudas específicas para jóvenes de menos de 35 años, mayores de 65 y personas que se vean afectadas por desahucios, siempre que, en todos los casos, tengan unos ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM, según ha informado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.