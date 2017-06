Etiquetas

Cuatro de cada 10 internautas realizaron alguna compra ‘online’ en el segundo semestre de 2016 y de estos, dos de cada tres hicieron entre una y cinco compras, según refleja el ‘Panel de Hogares’ de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en esta ocasión publica los datos de comercio electrónico y uso de los servicios postales.Además, durante el segundo semestre de 2016 ocho de cada 10 compradores ‘online’ recibieron algún paquete asociado a esas compras y, de estos, un 82% recibió el paquete en su domicilio.En cuanto a las opciones que facilitaron los vendedores ‘online’ a la hora de recibir los paquetes, un 15,3% de los compradores no pudieron escoger ninguna de las características del envío del paquete. En cambio, un 47% de los compradores pudieron decidir entre distintos costes de envío y un 42% entre distintos plazos de entrega.Correos se mantuvo como el operador mayoritario de reparto, donde casi la mitad de los paquetes de comercio electrónico fueron enviados por este operador.Respecto al uso de los servicios postales, siete de cada 10 españoles no recibieron ninguna carta de un particular en el segundo semestre del año pasado, mientras que sólo un 29% envió alguna.Asimismo, un 42,1% recibió al menos una notificación administrativa por correo postal en los últimos seis meses. En cambio, seis de cada 10 españoles reciben como mínimo una carta de empresa al mes. Por otro lado, se mantiene el porcentaje de población que ha visitado una oficina postal en el segundo semestre del 2016, hasta el 42%, cifra muy similar a la de 2015. Del total de personas que visitaron una oficina postal, el 46% lo hizo para enviar cartas y el 44% para recoger paquetes.