MADRID. LOS AUTOBUSES DE LA EMT CONMINARÁN A LOS HOMBRES A NO DESPATARRARSE EN LOS ASIENTOS

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) van a incorporar en su interior un pictograma advirtiendo a los hombres de que no está permitido despatarrarse en los asientos ocupando más de una plaza. Según informaron fuentes municipales, este pictograma contra la práctica del 'manspreading', según su término en inglés, se incluirá dentro de un nuevo panel informativo para el interior de los autobuses en el que se dará expresión gráfica a otras recomendaciones y exhortaciones a los viajeros.Se les avisará, por ejemplo, de que se ha de validar el título de transporte, ceder el asiento a quien lo necesita, solicitar la parada con antelación, no llevar la mochila a la espalda, moderar el volumen de voz al usar el teléfono móvil y utilizar auriculares; no poner los pies en los asientos, y no fumar.Las fuentes mencionadas apuntaron que el nuevo panel se comenzará a introducir "poco a poco" en los autobuses municipales a partir de la semana que viene.