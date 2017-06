Armengol, sobre el descuento en transporte de mercancías: "Es totalmente injusto el trato que recibimos en Baleares"

Etiquetas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tildado de "totalmente injusto" el trato que reciben los ciudadanos de Baleares en comparación con los de Canarias con respecto al descuento en el transporte de mercancías.

Por ello, Armengol ha asegurado que no lo dejarán pasar y ha insistido en que seguirán reclamando lo mismo que tenga el otro archipiélago. "No queremos menos que Canarias y no lo asumiremos, lo seguiremos poniendo de manifiesto en todas las reuniones", ha explicado.

Así ha respondido este martes en sesión plenaria la presidenta del Govern al portavoz de El PI en la Cámara balear, Jaume Font, quien ha preguntado sobre la estrategia que piensa llevar el Ejecutivo para conseguir que las Islas tengan el mismo descuento del 100 por cien al transporte de mercancías.

Sobre el transporte de mercancías, Armengol ha explicado que en la convocatoria de 2016 el Estado destinó 17 millones de euros a Canarias y 1,7 a Baleares, mientras que para 2017 con el aumento Canarias recibirá 24 millones y Baleares 3,2 millones.

Igualmente, la presidenta ha criticado que también es diferente entre archipiélagos a qué se puede destinar ese dinero. "Nosotros solo podemos determinados sectores, en Canarias todos los productos", ha añadido.