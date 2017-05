Arranca la prohibición de aparcar en el carril bus aunque sin sanciones los primeros días

Etiquetas

Grezzi defiende que la medida no provocará molestias, sino "beneficios" y que era una demanda de 20 entidades

La prohibición de aparcar en el carril bus de València, entre las 22 horas y las 8 horas de la mañana, ha entrado en vigor este lunes 15 de mayo con la instalación de las primeras placas que recuerdan a los conductores este cambio de la normativa, aunque en estos primeros días de puesta en marcha de la medida no habrá sanciones. "Se dará unos días de margen para que la gente se acostumbre", ha señalado el edil responsable del área de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi.

Así lo ha indicado el concejal a los medios de comunicación, quien ha defendido que se trata de una medida solicitada por 20 entidades, y se ha mostrado "convencido" de que este cambio supone impulsar una "medida de progreso" frente a "una anomalía que había en València". "Estoy convencido de que (el cambio) no provocará ni molestias a la hostelería, sino beneficios", ha puntualizado.

Para Grezzi, lo que comienza este lunes no es "ninguna nueva prohibición, sino una nueva regulación del aparcamiento" que ha recordado que está contemplada en el artículo 56 de la ordenanza municipal que indica que "donde hay una placa que autoriza el aparcamiento se puede hacer y donde no la hay no se autoriza".

Así, ha explicado que este lunes comienza la instalación de las placas, cuya colocación prevé que se prolongue a lo largo de toda la semana, que recordarán a los conductores que ahora ya no se puede aparcar en el carril bus con el objetivo de que "nadie se encuentre con una multa". "Esta semana comienza la campaña informativa que se llevará a cabo en coordinación de la Policía para señalar que está en vigor la nueva regulación y daremos unos días de margen para que la gente se acostumbre y la conozca", ha señalado en referencia a las sanciones.

El edil ha insistido en que esta medida era una petición ciudadana de 20 entidades, entre los que se encuentran colectivos de personas en sillas de ruedas o invidentes, que querían acceder a los autobuses "en condiciones" y se encontraban "dificultades" para hacerlo porque estaba todo el carril bus "con coches aparcados". "No podíamos dejar desamparado su derecho", ha defendido.

Además, ha remarcado que en varias ocasiones llegan a la vez dos autobuses de la misma línea a la parada, consecuencia de los retrasos que sufren los autobuses porque los coches están aparcados en el carril bus, lo que impide que se pueda mantener la frecuencia y la regularidad. "Ahora protegemos el carril bus, mantenemos la frecuencia y damos un mejor servicio y esto hará que llegue un autobús y después el otro y eso mejorará el servicio que damos", ha subrayado.

NUEVOS SERVICIOS

Para hacer frente a esta nueva medida, Grezzi ha defendido que su departamento ha mejorado la frecuencia de varias líneas de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para que los ciudadanos disfruten del ocio nocturno de la ciudad. Así, ha resaltado que la frecuencias de las líneas N-1 y N-6 los fines de semana y vísperas de festivo se reducirá de 45 a 22-25 minutos, al tiempo que ha indicado se ha mejorado la frecuencia de otras líneas circulares como la N-89 y la N-90.

"Todos los que quieran disfrutar del ocio nocturno y tomar copas hasta las 3 mañana tendrán un servicio muy bueno de autobús nocturno y que abarca gran parte de la ciudad", ha valorado.

Asimismo, ha destacado que se han alcanzado acuerdos con muchos de los párquings de la ciudad que ofrecerán más de 2.200 plazas con tarifas máximas de entre 5 y 6'95 euros.