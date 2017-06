Auvasa retira 6 buses por falta de conductores y Vélez critica poca colaboración y un altísimo absentismo del 15%

Etiquetas

La empresa de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) ha tenido que retirar seis autobuses de sus líneas por la falta de conductores, algo que el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, ha atribuido a la falta de colaboración de parte de la plantilla y al altísimo absentismo, que ronda el 15 por ciento.

Vélez se ha expresado así en el marco del cierre al tráfico del centro de Valladolid por los altos niveles de ozono, motivo por el que el servicio ha registrado un mayor uso, aunque no se ha reforzado el servicio.

En este contexto, el concejal ha explicado que este viernes se han tenido que retirar seis vehículos que no han podido salir por falta de conductores, lo que hace que se modifiquen frecuencias, no por voluntad, sino por la ausencia de algunos autobuses, algo que además no se conoce hasta el día antes.

Esta circunstancia se debe a la dificultad de cubrir bajas y el servicio ordinario por la falta de colaboración de una parte de la plantilla y el "altísimo" absentismo, que se sitúa en el 15 por ciento, algo que ha atribuido a la situación de conflictividad que hay en la empresa.

Todo ello, ha asegurado, perjudica al servicio de transporte y en definitiva a los ciudadanos, por lo que ha espera que los sindicatos "entren en razón" y se pueda seguir negociando pero sin perjudicar, porque es una situación que se ha apreciado en las última semanas.

El concejal de Seguridad y Movilidad ha aclarado que la falta de seis vehículos no se ha apreciado por el hecho de retirarse de las líneas más usadas y que más vehículos tienen.