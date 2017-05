LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL TRANVÍA DE TENERIFE

Etiquetas

El décimo aniversario del Tranvía de Tenerife protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 1 de junio, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán este medio de transporte que no discrimina a nadie, al ser accesible.El cupón fue presentado por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el director de Zona de la ONCE en Tenerife, Andrés Guillén, en un acto en el que estuvieron acompañados por el alcalde de la Laguna, José Alberto Díaz; el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Cristóbal Manuel Amaro, y el gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz.El Tranvía de Tenerife se puso en marcha el 2 de junio de 2007. Metropolitano de Tenerife, operador insular ferroviario, puso en servicio la Línea 1 (Santa Cruz-La Laguna) equiparando a la isla con otras grandes ciudades europeas y españolas que han recuperado este renovado medio de transporte. Actualmente, el Tranvía de Tenerife tiene más 12 millones de usuarios al año, con un histórico acumulado de más de 118 millones de viajeros transportados. La Línea 1, de 12,5 kilómetros y con 21 paradas, está conectada con otra transversal, la Línea 2, de 3,6 kilómetros, con seis paradas, dos de ellas de transbordo entre ambas líneas.Una de las características del Tranvía de Tenerife es su accesibilidad, ya que cuenta con la certificación Aenor de Accesibilidad Universal UNE 170001 en todos sus servicios, lo que supone un medio de transporte que no discrimina a nadie, ya que es accesible para todos.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.