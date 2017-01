Diputación mejora el servicio de aguas en 37 municipios gracias al Sistema de Telemando

Etiquetas

Desde la puesta en marcha del Sistema de Telemando y Control Provincial del Ciclo del Agua Urbana, la Diputación de Almería ha mejorado el servicio de abastecimiento de agua en 37 municipios de las comarcas de Andarax, Nacimiento y Filabres-Alhamilla. Se trata de un sistema que facilita, a través de las tecnologías de la información, el cumplimiento de los estándares de calidad de este servicio, la búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión del agua y la mejora en la eficacia económica de dicho servicio.

En un comunicado, la Diputación ha revelado que el diputado de Fomento, Óscar Liria, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este sistema, que permite implementar el concepto de 'Smart City', cada vez más habitual en las ciudades medianas-grandes, al abastecimiento de agua de los municipios del interior de la provincia con menos recursos económicos y técnicos, donde la gestión del servicio es estrictamente municipal.

El Sistema de Telemando y Control Provincial del Ciclo del Agua Urbana se extiende por las comarcas del Andarax, en los municipios de Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fondón, Huécija, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna, Rágol, Santa Cruz y Terque; Nacimiento, en Abla, Abrucena, Fiñana, Las Tres Villas, Gérgal, Nacimiento y Olula de Castro; y Filabres-Alhamilla, por los pueblos de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Lucainena de las Torres, Tabernas, Tahal, Turrillas y Uleila del Campo.

Dentro de estos 37 municipios, se encuentran integradas en el sistema un total 137 instalaciones municipales: 46 sondeos de captación de aguas subterráneas, ocho rebombeos de agua de consumo humano, 61 depósitos municipales de almacenamiento, tres estaciones de bombeo de aguas residuales, y 19 estaciones de depuración de agua. La inversión total ha alcanzado los 2,3 millones de euros y ha sido financiada a través del Feder de Convergencia 2007-2013.

El diputado Óscar Liria ha subrayado la importancia de actuaciones que no se ven pero que son esenciales para los municipios, y ha afirmado que "es uno de los grandes servicios que ofrece la Diputación, que muchas veces no se ve porque no son obras que se inauguran, pero sí se palpan con una mejora del servicio del Ciclo Integral del Agua y garantizando a la ciudadanía un servicio eficaz y eficiente".

El diputado de Fomento también ha hablado de algunas de las ventajas que ofrece este sistema, como la garantización del suministro continuo, la desinfección de las aguas de consumo humano, el uso eficiente de los recursos hídricos, la optimización del consumo energético, la eliminación de los vertidos residuales sin tratar, la reducción de los costes de explotación de los sistemas, y la mejora de la seguridad en las infraestructuras del servicio y sus trabajadores.

Los datos generados por los distintos sensores son enviados periódicamente al ordenador central, almacenándose y gestionándose a través del 'Scada' y son utilizados por los responsables técnicos provinciales en la evaluación de las necesidades de renovación, mejora y ampliación de las instalaciones en servicio y los procesos de toma de decisiones sobre nuevas inversiones a realizar.

Los costes de explotación y mantenimiento del Sistema de Telemando y Control Provincial del Ciclo del Agua Urbana son asumidos íntegramente por la Diputación de Almería dentro de los programas de asistencia económica continuada que la institución provincial brinda a los ayuntamientos, siempre con especial atención a aquellos con menor capacidad económica para asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios esenciales, como el abastecimiento de agua.

EL SISTEMA

La arquitectura del sistema esta formada por 137 estaciones remotas de telecontrol, que reciben la información de los distintos sensores y actúan sobre los equipos a ellas conectados. Estas estaciones remotas se comunican mediante GSM con un ordenador central ubicado en el Servicio de Infraestructura Urbana de la Diputación de Almería.

Aquí, está instalado un 'Scada', el auténtico cerebro del sistema, en el que se reciben todas las señales de campo, los datos, se realiza la supervisión del sistema y el control funcional, y la gestión de maniobras, de fallos, valores inadecuados y de contingencias.

Las estaciones remotas de telecontrol se conectan entre sí dentro del mismo término municipal mediante GSM y radio, lo que permite el funcionamiento coordinado e independiente entre ellas sin tener que estar operativo el 'Scada'.

Los sensores con los que cuentan los sondeos de captación de aguas subterráneas permiten conocer en todo momento el nivel al que se encuentra el agua en el interior del pozo, el caudal extraído, el volumen total de agua que se ha enviado desde el sondeo a los depósitos, la presión en el cabezal del sondeo y los parámetros del funcionamiento de la bomba.

Además, regula el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones municipales con una alarma de intrusión, o la ocurrencia de algún problema físico del operario mientras trabaja en las mismas, una alarma de hombre atrapado.

El sistema permite el aranque-paro de la bomba desde el ordenador central y, de forma coordinada, en función de los niveles de llenado de los depósitos de regulación. Además, en los casos en los que el nivel del agua por encima de la bomba es inadmisible para un normal funcionamiento o se produce una rotura en la tubería de transporte del agua al depósito, la bomba se pararía de forma automática.

Dentro del programa de inversiones, se ha prestado especial atención a la obligatoria cloración del agua destinada a consumo humano, mediante la instalación de medidores automáticos de cloro libre y sistemas de dosificación del mismo. Con ellos, los ayuntamientos pueden conocer la concentración de cloro del agua que suministran a sus ciudadanos, produciéndose señales de alarma en el caso de incumplimientos de la normativa vigente.

También se generan alarmas cuando es necesario proceder al llenado del tanque del reactivo químico con el que se efectúa la desinfección del agua. Las tuberías de llenado del depósito cuentan con un contador volumétrico, permitiendo conocer el agua total regulada en los depósitos municipales y, cruzando los datos con el contador de los sondeos, la existencia de fugas o tomas no controladas en la tubería de impulsión.

Las estaciones depuradoras integradas en sistema están equipadas con caudalímetros instantáneos de entrada a la planta, que permiten conocer los volúmenes de agua tratados, boyas de nivel para saber cuando la planta se encuentra fuera de servicio y las aguas son vertidas al medio sin tratamiento, medidores del pH a la entrada y a la salida de la planta, y alarmas de intrusismo de persona ajena y hombre atrapado.

Todas estas incidencias generan unas alarmas que reciben en sus terminales móviles en tiempo real los responsables municipales designados por los ayuntamientos, permitiendo tomar con rapidez las medidas oportunas para solventarlas.

Las alarmas quedan reflejadas en las pantallas sinópticas de cada una de las instalaciones integradas en el 'Scada', pudiendo ser consultadas en el ordenador central de Diputación de Almería y en los respectivos ordenadores municipales.