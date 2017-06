FOMENTO ELABORARÁ UN LIBRO BLANCO DEL TAXI Y AYUDARÁ A LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestó este martes que su departamento elaborará e incorporará un Libro Blanco para el sector del taxi en el Plan de Movilidad Sostenible, establecerá líneas de ayuda para la eficiencia medioambiental de los vehículos y apoyará la digitalización del sector, “que es donde se mueven mejor las VTC”.Así lo indicó en una rueda de prensa tras reunirse con los representantes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en la que anunció que trabajará junto con otros ministerios para poner en marcha las medidas que se han propuesto en la reunión. El ministro explicó que el Libro Blanco “lo vamos a encaminar a la movilidad sostenible, porque es un déficit que tenemos a nivel nacional”. En este sentido, remarcó que “es un problema no tener un marco en el que podamos establecer cuáles son los criterios que queremos llevar a cabo en materia de movilidad”.Otras de las cuestiones que De la Serna señaló que se deben abordar son aquellas relacionadas con los vehículos adaptados “porque hay muy pocos", con lo cual insistió en que es necesario "tratarlo”. Asimismo, se mostró partidario de avanzar en la apuesta por los vehículos que utilizan energías alternativas. Por último, informó que el 27 de junio Fomento se reunirá con responsables del área de transportes de las comunidades “para seguir trabajando conjuntamente con todos los implicados en este marco”.Respecto a si se reunirán con Uber o Cabify, De la Serna confirmó que han recibido una petición para reunirse con él pero manifestó que no se ha concretado fecha “porque es un tema que compete a las comunidades y ayuntamientos y no al Gobierno”.“Hemos solicitados a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que nos trasladen la cifra de controles e inspecciones que han hecho a los vehículos de VTC y en una semana informaremos de todos los datos”, concluyó.