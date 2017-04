Felipe López: "No podemos hacer una ilegalidad" y cambiar el acuerdo de 2013 para el metro "por capricho"

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha advertido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no puede hacer "una ilegalidad" y cambiar de manera sustancial el acuerdo de 2013 "por capricho", en relación a la propuesta de implantar el metrobús en el trazado de Guadalmedina al Hospital Civil en vez de seguir adelante con el sistema ferroviario.

En declaraciones a Europa Press, el consejero ha señalado que a este autobús "lo pueden llamar como quieran", pero llamarlo metrobús puede "inducir a error" porque "no deja de ser un autobús". Así, ha apuntado que las competencias para un bus son del Ayuntamiento, pero "lo lógico es que los medios de transporte se complementen y no compitan".

No obstante, el consejero ha advertido de que, "más allá del nombre", lo que el Ayuntamiento quiere hacer es una "ilegalidad" y cambiar las condiciones de la concesión administrativa, en un acuerdo que se llegó --incluido el Ayuntamiento-- en 2013.

"La doctrina de la Unión Europea recoge que no se puede hacer una modificación sustancial de las relaciones contractuales. Si yo licito una obra o un servicio y concurren unas empresas, las que sea, no puedo a toro pasado cambiar las condiciones porque se lesionan las expectativas que pudieran haber tenido otras empresas que en su día se habrían presentado de haber sabido que se cambiarían las condiciones", ha explicado.

De esta manera, ha mostrado su deseo de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y sus asesores jurídicos acaben entendiendo esto. "Me gustaría saber qué piensan de este tema. Se trata de ir con la doctrina, lo lógico", ha subrayado.

"El alcalde de Málaga quiere que hagamos una ilegalidad y yo no voy a hacer ninguna ilegalidad, evidentemente. No se trata de un empecinamiento de la Consejería por pelear con el Ayuntamiento. Hay unas reglas pactadas, que era un sistema ferroviario y no lo vamos a cambiar por capricho de nadie, no es posible legalmente porque es una modificación sustantiva", ha cerrado.

De esta manera, el consejero espera que a final de este mes llegue al Consejo de Gobierno la declaración de interés metropolitano del tramo del metro de Málaga al Hospital Civil, tras la falta de consenso para abordar este trazado entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento.