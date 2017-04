INTERIOR PREPARA UN PLAN NACIONAL DE LA BICICLETA PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES

Etiquetas

- Zoido presenta la campaña ‘Almas ciclistas’ con testimonios de familiares muertos y rutas de fallecidos en bici. El Ministerio del Interior prepara un nuevo Plan Nacional de la Bicicleta con el fin de reducir los accidentes de los ciclistas, concienciar a todos los usuarios de las vías sobre la seguridad de los que circulan en bici y fomentar el uso de este medio de transporte.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló este miércoles, coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta, que ese plan podría tener “un avance muy concretado” en los próximos dos o tres meses, después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya consultado a asociaciones de ciclistas, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).Zoido hizo estas consideraciones tras presentar la campaña ‘Almas ciclistas’ en el Ministerio del Interior, donde estuvo acompañado del director general de Tráfico, Gregorio Serrano. Esta iniciativa pretende apelar a la conducción responsable y a reforzar la convivencia de todos los usuarios de las vías, tanto de los que van en bicicleta como en otros vehículos.El ministro indicó que esa campaña, realizada por la agencia MRM//McCANN, supone “el pistoletazo de salida” antes de convocar a diversos colectivos para elaborar un Plan Nacional de la Bicicleta, que recogerá medidas “para que la seguridad de los ciclistas sea cada día muchísimo mayor”, así como fomentar el uso de ese medio de transporte, “que permite hacer ejercicio y llevemos una vida mucho más saludable”.Por otro lado, Zoido indicó que la campaña ‘Almas ciclistas’ incluye un vídeo “muy emotivo y no causa dolor”, que recoge testimonios de familiares que han perdido a algún ser querido cuando iba en bicicleta. “Conciencia, sensibiliza y no causa ningún daño”, añadió, antes de apuntar que esta iniciativa pretende concienciar a la sociedad para mejorar la seguridad de los ciclistas y reducir los accidentes de tráfico.Zoido indicó que en 2015 (último año con datos consolidados) murieron 58 ciclistas en España y otros 652 resultaron heridos graves, y recalcó que hay que trabajar para “reducir drásticamente estas cifras” concienciando a los cicilistas y al resto de los conductores.CONSEJOSLa campaña se centraliza en la web ‘www.almasciclistas.com’, que incluye un vídeo con testimonios reales de familiares, bicicletas que circulan solas recorriendo rutas de ciclistas fallecidos y consejos de seguridad.Algunos de esos consejos son señalizar con un brazo los giros o cambios de carril, llevar prendas reflectantes, usar luces y que todos lleven puesto el casco cuando pedaleen por carreteras, así como los menores de 16 años en las ciudades (para los ciclistas), y reducir la velocidad, guardar una distancia mínima de 1,5 metros en los adelantamientos, que se puede invadir el sentido contrario incluso con línea continua cuando no viene nadie de frente al adelantar a algún ciclista y mirar por el retrovisor antes de abrir la puerta del coche (para los conductores de vehículos a motor).Apeló a “la experiencia y a concienciar tanto a los propios usuarios de bicicletas como a los conductores del resto de vehículos para que usen las medidas de protección y respeten las normas”. “Sin duda, la experiencia es la mejor manera de aprender y es la que nos va a servir para evitar accidentes”, apostilló.“'Almas ciclistas' es un intento de llamar la atención de todos para que cuando nos crucemos con una bicicleta seamos conscientes de que sobre ella hay una persona, un hijo, una hija, una esposa, un marido, un padre o una madre a quien la familia está esperando en casa”, concluyó Zoido.