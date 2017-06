MADRID. UNA 'START-UP' SE HARÁ CARGO DE LOS COCHES A LOS QUE EL WORLD PRIDE IMPIDE APARCAR POR 2,5 EUROS LA HORA Y 9,5 LA NOCHE

Etiquetas

- 'Valeet', fundada hace seis meses, funciona a través de una aplicación en el móvil. La 'start-up' madrileña ‘Valeet’, que desde diciembre pasado aparca el coche a sus clientes y se lo devuelve cuando y donde lo requieran, ofrecerá el servicio a mitad de precio a los ciudadanos que no puedan aparcar dentro del barrio de Justicia durante el World Pride; es decir, a 4 céntimos el minuto, 2,5 euros la hora, con un máximo de 9,5 euros al día y un primer servicio gratuito.Fuentes de ‘Valeet’ indicaron a Servimedia que su iniciativa parte de la alarma públicamente expresada por los vecinos de Chueca, cuyo presidente, Esteban Benito, declaró a esta agencia que el Ayuntamiento les obliga a “marcharse de casa” si necesitan el coche para ir a trabajar o desplazarse lejos.El Gobierno municipal ha prohibido aparcar en la calle en todo el barrio de Justicia entre el 28 de junio y el 2 de julio, y en el 'parking' público de la plaza de Pedro Zerolo desde el 23, incluso aunque se tenga plaza en propiedad en el mismo. Unas restricciones que abren oportunidades de mercado y visibilidad a las empresas del sector del transporte.Esta 'start-up' ha optado por hacer un precio especial tanto a estos vecinos como al resto de ciudadanos que quieran acercarse en coche al núcleo central de las actividades del World Pride pero no aparcarlo a mucha distancia ni perder tiempo en hacerlo. El precio será de 4 céntimos por minuto, 2,5 euros la hora, con un máximo de 9,5 euros al día (la mitad de las tarifas habituales), incluyendo en todos los casos el coste del párking privado en que se depositará el vehículo, gracias a los convenios de alquiler de plazas que tiene firmados 'Valeet' con algunos aparcamientos. Además, el primer servicio siempre es gratuito hasta los dos días.El horario de funcionamiento de 'Valeet' es de 7.00 a 24.00 horas los días de diario y hasta las 2.00 los fines de semana. Es decir, que un vecino del barrio de Justicia que quiera dormir en su casa y tener el coche listo para ir a trabajar la mañana siguiente, podría entregarlo en su portal a 'Valeet' a las 22.00 horas y recibirlo en el mismo sitio a las 7.00 del día siguiente por un precio total de 9,5 euros. Multiplicado por los cinco días en que no se podrá estacionar en la calle en todo el barrio, la cifra sería de 38 euros, pues el primer servicio es gratuito.APLICACIÓN PARA MÓVILCarlos Jiménez, madrileño de 38 años y con experiencia en Silicon Valley, se trajo de allí la idea de esta 'start-up' basada en una aplicación para móvil (Android o iPhone) desde la que se solicita el servicio de recogida del vehículo. Uno de los 12 conductores empleados acudirá en monopatín eléctrico a una velocidad de hasta 30 km/h, se hará cargo del coche para que el usuario no pierda tiempo en aparcarlo y se lo devolverá en el sitio y momento en que lo requiera. La empresa cuenta con otros 12 empleados trabajando en oficina.Actualmente, 'Valeet' opera en la almendra central de Madrid, el Aeropuerto de Barajas y la Estación de Atocha. Para los viajeros cuyo tren o avión salga o llegue avanzada la noche, dispone de un horario especial, y, precisamente para ausencias prolongadas, acaba de lanzar un servicio de larga estancia por el que, si el precio habitual es de 19 euros por un día o dos, por tres cobra 29, por cuatro 39 y a partir de ahí cada día adicional sólo cuesta 5 euros más.De este modo, si un vecino de Chueca o de las zonas aledañas opta por salir huyendo del World Pride y quiere dejar su coche a buen recaudo acogiéndose a la promoción de 'Valeet', hacerlo durante cinco días (por ejemplo, los que van del 28 de junio al 2 de julio) le saldría por 22 euros en lugar de 44, y marcharse durante 10, desde el mismo viernes 23, por 34,5 en lugar de 69.Jiménez lanzó 'Valeet' en diciembre de 2016 desde las premisas de que, según sus datos, cada madrileño pierde 20 minutos cada vez que quiere aparcar el coche, sólo el 27% de los inmuebles residenciales disponen de garaje y el 32% de las multas que se ponen en la ciudad son de aparcamiento. Ahora, confía en añadir a este nicho de mercado el que crearán las restricciones derivadas de la edición del Orgullo Mundial en Madrid.