Medio Ambiente presentará en junio los planes de calidad del aire de Gijón y Avilés ya revisados

La Consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente , Belén Fernández, ha anunciado este jueves en sesión plenaria que su consejería tendrá listas en junio las revisiones de los Planes de Calidad del Aire de la Zona Avilés y de la Aglomeración Área de Gijón, que fueron sometidos a información pública desde enero hasta el pasado 13 de mayo.

Fernández, en respuesta a una pregunta de IU, ha explicado en la Cámara que en ese periodo se presentaron 14 escritos con diversas consideraciones, propuestas y alegaciones al Plan de Avilés, y 10 escritos al Plan de Gijón. Posteriormente, ya fuera de plazo, recibieron tres nuevos escritos para el Plan de Avilés y otros tres para el Plan de Gijón.

La consejera, que ha agradecido todas las aportaciones, incluidas las de IU, ha explicado que los servicios técnicos de la Consejería están valorando estas aportaciones con la intención de presentar su versión final al Observatorio de la Sostenibilidad en junio, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Ello permitiría dar cuenta de su contenido a la Cámara antes de finalizar el actual periodo de sesiones.

La responsable de Medio Ambiente se ha referido también a alguna de las propuestas presentadas por IU con motivo de la revisión de los planes. En concreto, en materia de movilidad sostenible, ha informado de que la Consejería está a expensas de que se aprueben los planes municipales que están en elaboración y el del área metropolitana, ya contratado. Igualmente, ha dicho que se considerará la opción de crear un plan alternativo de transporte público en caso de que el tráfico tenga que suspenderse por la contaminación.

Por último, ha comentado que en el próximo pleno del Observatorio de la Sostenibilidad se propondrá crear una ponencia técnica que cuente con la mayor representatividad posible de todos los integrantes del Observatorio, en la que se trabaje en la elaboración de un Compromiso Cívico por el Aire Limpio en el Área Central de Asturias.

Por su parte el diputado de IU, Ovidio Zapico ha indicado que los planes de calidad existentes y en vigor hasta ahora no han sido suficientes y no han podido evitar incidentes más o menos graves como las nubes de carbón en el Musel, la pasada nube tóxica de Avilés.

"Hemos encontrado una herramienta para trabajar que no nos parece la más adecuada y que cuando apenas llevaba un año en vigor ya se preveía que había que modificarlos, lo que ocurre es que el ritmo es exasperantemente lento y nos llevará casi dos años esa modificación teniendo en cuenta los plazos que nos acaba de dar", ha manifestado Zapico.

El diputado de IU se ha mostrado crítico con la gestión de la consejera que ha indicado "se ha ido quedando sola" en su gestión y en su negación de los problemas de la calidad del aire en Asturias. Así mismo la ha instado a llevar a cabo cuanto antes el diálogo con la industria que se le demanda.

INCIDENCIA ARCELORMITTAL

Por otra parte Fernández, en respuesta a una pregunta de Podemos, ha explicado que el martes técnicos de la consejería han llevado a cabo una visita a la instalación de Arcelor que provocó la nube tóxica una vez que se concluyó el proceso de reapertura. Ha explicado que se está llevando a cabo una desulfuración y se han llevado a cabo mediciones tanto previas al incidente como posteriores constatando que los datos de SO2 eran análogos y muy por debajo de los límites legales.

La consejera ha vuelto a defender la diligencia de la consejería frente a este incidente y con prudencia y prevención ambiental y ha puesto a disposición de los grupos el informe remitido por la empresa a la consejería.

Respecto a las sanciones la consejera ha indicado que las mimas no son inmediatas y ha asegurado que los once expedientes pendientes no se cerrarán sino que se actuará conforme proceda.