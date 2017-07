PP exige a la Junta que intervenga para que no eliminen más líneas de autobús en la zona norte de la provincia

Etiquetas

La presidenta del PP en el municipio granadino de Huéscar, Soledad Martínez, ha exigido a la Junta de Andalucía que, "como responsable última del transporte" obligue a Alsa a mantener las líneas de autobús en la zona norte de la provincia. Un servicio que, según ha apuntado, es sensible "porque lo utilizan muchas personas que vuelven a sus pueblos desde el hospital de Baza".

Así, ha asegurado que el PP "no está dispuesto a que sigan suprimiéndose líneas de autobús en la zona norte de la provincia". La 'popular' ha calificado de " desaire" el anuncio realizado por la empresa concesionaria, Alsa, de que a partir del próximo lunes dejará de poner a disposición de los usuarios el autocar que salía a la 1,30 horas de la tarde de Baza y llegaba hasta Cúllar, Galera, Huéscar y Puebla de Don Fadrique.

"La supresión del mismo, por cierto, no se ha anunciado ni en las marquesinas ni en la web de Alsa, pero sí hay carteles en los autobuses que informan del nuevo y más restringido horario", ha añadido Martínez, quién ha recordado que "no es el primer agravio que sufre la comarca, puesto que antes ya se suprimió un servicio diario por la tarde desde la zona norte hasta Granada y ahora éste se presta únicamente los sábados y domingos".

"Parece que se nos quiere condenar al aislamiento. En esta comarca que está tan falta de todo no podemos permitirnos que se nos quite también un medio de transporte que es básico para las personas que no tienen otro vehículo con el que desplazarse", ha resaltado la también diputada provincial, que ha especificado que en las comarcas del norte viven doce mil granadinos "que no merecen este trato".

Además, ha hecho hincapié en que ni la empresa concesionaria ni la administración andaluza pueden argumentar en ningún caso que prescinden de esa línea porque sea deficitaria. "Antes que los criterios económicos están los de necesidad. El transporte público está subvencionado en líneas que no son rentables y el criterio que debe prevalecer ha de ser siempre el de garantizar un servicio público en buenas condiciones, porque hace falta", ha subrayado.

"ABANDONO AL TRANSPORTE PÚBLICO"

Por su parte, la parlamentaria Ana Vanessa García ha resaltado que ésta es "una prueba más de que la Junta está abandonando el apoyo al transporte público" y ha indicado que no sólo ha recortado la inversión en carreteras "sino también la financiación de los autobuses".

"Prueba de ello es que las concesiones del transporte público llevan cuatro años caducadas y prorrogadas, lo que hace que el servicio no se adapte a las necesidades actuales de los pueblos", ha recalcado Ana Vanessa García, que se ha comprometido a preguntar por este asunto en el Parlamento de Andalucía.