Participa pide actuar contra la "competencia desleal" en el taxi y urge a crear la App para mejorar la gestión

El concejal de Participa Sevilla Julián Moreno ha reclamado este miércoles al Gobierno local socialista de Juan Espadas que adopte medidas contra la "competencia desleal" en el sector del taxi, avisando de la creciente "tensión" entre los taxistas y los conductores de los vehículos de transporte concertado. Además, ha pedido que se agilice la creación de la prometida aplicación digital destinada a mejorar la gestión de este servicio.

En un comunicado, Julián Moreno expone que junto a los miembros de la asociación Elite Taxi Sevilla, ha tratado "la situación que se está viviendo en este servicio público municipal", pues "la tensión entre taxistas y otro tipo de servicios de transporte en la ciudad está subiendo hasta cotas nunca vistas antes". El sector del taxi sevillano, en ese sentido, afronta supuestas situaciones de intrusismo, casos de violencia contra los vehículos de transporte concertado, presuntos cobros abusivos y acusaciones a un grupo de taxistas que estaría acaparando la parada de taxis del aeropuerto, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Moreno recuerda que en las últimas semanas, se han producido diferentes incidentes entre taxistas y los servicios de vehículos turismo con conductor que circulan por Sevilla. "El actual vacío legal no puede servir para fomentar una competencia desleal a un servicio público municipal como es el taxi", ha dicho señalando que para tener una licencia de taxi y circular por la ciudad se necesita permiso municipal y pasar diferentes controles técnicos, a los que no tienen que hacer frente empresas como UBER o Cabify, que además ofrecen "precios por debajo de los costes debido a la precariedad en que se encuentran quienes realizan los servicios".

"Unas empresas que además prácticamente no tributan ni en nuestro territorio, porque por ejemplo, Cabify está relacionada con diferentes fondos de capital riesgo y su sede se encuentra en el paraíso fiscal de Delaware", ha denunciado el concejal sevillano, que ha expuesto que actualmente, estos servicios circulan por las calles de Sevilla en búsqueda de clientes o están estacionados en lugares públicos como la estación ferroviaria Santa Justa, aunque "no son taxis y no están autorizados para ello".

HAY QUE SER "ESTRICTOS"

En este sentido, desde Elite Taxi exigen que la misma presión municipal y fiscal que existe sobre el sector del taxi, también recaiga en estos otros servicios de transporte. "La Policía Local debe hacer que se cumpla la normativa municipal y ser muy estricta si realizan servicios que puedan ser considerados como servicios de competencia desleal. El Ayuntamiento debe formar a sus propios agentes para que actúen correctamente y aborden esta complicada situación de la mejor forma posible, antes de que los enfrentamientos entre taxistas y los conductores de los vehículos de transporte concertado lleguen a más en los próximos meses durante las fiestas primaverales", opina Julián Moreno.

Igualmente, Moreno comparte con Elite Taxi el elevado número de licencias de taxi que existe en la ciudad. "Todavía seguimos con un número de permisos muy alto, consecuencia de la Expo '92, y con un volumen de servicios mucho menor. Esto aumenta la competitividad en el sector", ha esgrimido Moreno, que también ha pedido al Gobierno local socialista que proteja este servicio haciendo cumplir las normas que existen en la ciudad.

"El Ayuntamiento tiene que apostar por la gestión transparente y objetiva de radio taxi. Es necesaria la creación de una aplicación digital municipal para gestionar este servicio. No puede seguir en mano de ningún sector concreto, sino que debe ser el consistorio quien garantice que de este servicio", ha reclamado el concejal de Participa, que ha recordado que el Gobierno municipal de Juan Espadas lleva tiempo "retrasando esta medida que permitiría mejorar la gestión de la flota de taxis, que ahora mismo lo gestionan en exclusiva empresas privadas y de la que no se pueden beneficiar todos los taxis de la ciudad".