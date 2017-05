Uber no cambiará su forma de operar en España a pesar de la decisión de la UE

Etiquetas

El abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), Maciej Szpunar, ha dado la razón al sector del taxi y ha dictaminado que UberPop es una empresa de transportes y no solo una plataforma digital de intermediación ni una sociedad de la información. Habrá que esperar unos meses para el dictamen definitivo del tribunal, que suele coincidir en el 80% de los casos al del abogado. Sin embargo, ¿esto afecta de alguna forma a Uber en España?

La compañía no ha tardado en responder a través de un portavoz que asegura que "ser considerados una empresa de transporte no cambiaría la operativa que actualmente tenemos". Añade que esto "confirma la necesidad de un cambio normativo para que millones de personas puedan acceder a una movilidad más asequible y sostenible".

En 2014, el colectivo de taxistas en Barcelona denunció en los juzgados a UberSpain al considerar que no tenía derecho a prestar el servicio UberPop, que ponía en contacto a conductores no profesionales con pasajeros, porque no tenían las licencias ni autorizaciones que exige la ley. Y en este punto es en el que el juez les ha dado la razón a los demandantes.

Sin embargo, Uber entiende que este dictamen judicial no es vinculante y solo influye a UberPop (trabajaban sin licencias VTC) que no opera en España desde que fuera suspendido cautelarmente por un juez en Madrid en diciembre de 2014.

En el mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por Uber (Uber Technologies) en mayo de 2015 y mantuvo las medidas cautelares contra el servicio UberPop. La justicia española ya sostenía que Uber funcionaba con su servicio de taxis alternativos UberPop como una empresa de transporte y no como una plataforma de Internet colaborativa.

Uber regresó con licencias en 2016

Uber volvió a operar en España en el año 2016 con una nueva estrategia de servicio entre particulares. Bajo el nombre de UberX, los conductores profesionales sí trabajan con licencia VTC para transportar a particulares. Por lo tanto, entienden que ya disponen de las licencias que el Tribunal podría exigirle a finales de año.

Esta decisión del abogado, y de ser aceptada por el Tribunal, sí afectaría a Uber en otros países de Europa en los que sus conductores trabajan sin las licencias que marcan el Derecho Nacional. Por el momento, la compañía defiende que la decisión judicial "no es vinculante" y tampoco afectaría a su "operativa en la mayoría de países de la UE", algo que deberán decidir los tribunales.