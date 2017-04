Vecinos de Latina se unirán este sábado para llegar al Clínico con el itinerario que reclaman para la Línea 138

Etiquetas

Para llegar hasta su centro, deben coger tres medios de transportes

Los vecinos de los barrios de Las Águilas, Aluche, Lucero-Batán y Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, se unirán el próximo sábado para llegar hasta el Hospital Clínico de Madrid, su centro de referencia, siguiendo el itinerario que defienden para la línea 138 de la Empresa Municipal de Transportes, ha informado el colectivo en un comunicado.

Desde hace ocho años, las asociaciones vecinales de este distrito demandan al Consorcio Regional de Transportes su ampliación desde Las Águilas hasta el centro sanitario, que se encuentra ubicado en el distrito de Moncloa. Actualmente, el autobús tiene su cabecera en Aluche y finaliza su recorrido en Plaza de España.

En el marco de una jornada reivindicativa y festiva que promueve la Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA), dos autocares, acompañados de personas en bicicleta y otros medios de transporte, partirán a las 12:00 desde el Mercado de Las Águilas para llegar al Clínico en torno a las 13:45 horas. Antes, siguiendo el recorrido del 138, realizarán paradas en Aluche, Lucero, Puerta del Ángel y Plaza de España.

Según la asociación, los vecinos no entienden por qué no prospera en la Administración regional una demanda tan lógica y asequible. Pero el Consorcio Regional de Transportes, "que antes de la crisis veía la propuesta viable", según ha indicado Javier Poveda, portavoz de COVELA, hoy no la considera necesaria ya que los ciudadanos de Latina pueden coger dos medios de transporte para acceder al hospital, un número que marca un "límite razonable".

"Pero esto no es ni siquiera cierto, ya que los vecinos más alejados, los que viven en Las Águilas o Cuatro Vientos, por ejemplo, deben tomar tres medios de transporte, ya que el 138 sale de Aluche, a más de un kilómetro de distancia", ha indicado Poveda.

"Para los mayores (más de 70.000 en el distrito) y los enfermos en general y los crónicos en particular, desplazamientos con trasbordos significan un gran esfuerzo y un derroche de tiempo", sostiene la COVELA en un comunicado, antes de recordar que Latina carece "de una red de Metro que nos acerque lo suficiente y con la rapidez necesaria como para paliar este problema".