Víctimas, automovilistas, ciclistas y motoristas creen que DGT "está relajada" y piden más dureza a reincidentes

Víctimas, automovilistas, ciclistas y motoristas creen que la DGT "está muy relajada" frente al aumento de la mortalidad durante el año 2016, con un incremento del 18 por ciento sólo en áreas urbanas. Por ello, han pedido "más dureza" contra los infractores reincidentes, y han reclamado "más medidas" a los Ayuntamientos, "más allá de poner multas para recaudar".

Las organizaciones consultadas por Europa Press han coincidido en señalar que "no hay una continuidad" con las políticas que puso en marcha el ex director de la DGT Pere Navarro y que el organismo "sólo se dedica a anunciar campañas en los medios de comunicación, que ya no sirven", y a "poner más radares para recaudar".

El vicedirector de la Asociación para la prevención de accidentes de tráfico PAT-APAT, Vicente Sánchez, ha lamentado que la "DGT esté relajada" y que "no haya medidas nuevas" desde que Navarro saliera de la institución. Además, ha insistido en que debe haber "más dureza contra las personas reincidentes". "Hay gente que ha renovado el carné por puntos hasta cinco veces, y otros muchos conducen sin carné", ha denunciado.

En la misma línea, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha destacado a Europa Press la "impunidad" del Código Penal frente a los infractores y ha reclamado a la DGT que "ponga ya en marcha la revisión del carné por puntos que anunció".

Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha señalado que con Navarro "este tema era un política de Estado", pero ahora "no hay medidas, solo anuncios para salir en los medios".

Canes se ha quejado de que las medidas "siempre vayan encaminadas al aumento de radares, para recaudar", al tiempo que ha señalado que estos dispositivos son "inútiles" para prevenir las distracciones. Asimismo, ha apuntado a los ayuntamientos como "los responsables directos de las muertes" en áreas urbanas, porque "no aplican medidas y sólo quieren sacar dinero con multas".

PONER MÁS MULTAS "NO FUNCIONA"

En esta línea, el presidente de Atuomovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha señalado la "necesidad de poner en marcha medidas homogéneas" para que los Ayuntamientos "no hagan lo que quieran". Además, ha insistido en que los municipios deberían plantearse que "la ecuación más multas, menos accidentes, no funciona".

Por su parte, el RACE pide incidir en factores como el alcohol, las drogas y las distracciones al volante, y poner el foco en los accidentes de tráfico que aumentan, como son los producidos en el entorno laboral, y en los colectivos de mayor riesgo, como son los usuarios más vulnerables.

Igualmente, insta a las instituciones centrales, autonómicas y locales a poner en marcha medidas urgentes para frenar la accidentalidad vial, sobre todo en entornos urbanos.

Para la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, las políticas viales "no están siendo las correctas" y el mensaje "no está llegando a quien debe llegar".

"Las jornadas de concienciación no llegan a quien tienen que llegar porque siempre las imparten los mismos al mismo público. Hay que cambiar estas jornadas e ir donde realmente está el usuario para implicar más a la ciudadanía", ha asegurado.

Además, ha indicado que la "única manera" de que a la gente le "entre en la cabeza" que las normas "están para cumplirlas", es ser "un poco más duros" y "tocar un poco más el bolsillo".

23 FALLECIDOS POR GUARDARRAILES EN 2017

Respecto a las cifras de siniestralidad de motoristas, ha destacado que está "más asustada aún" por las cifras que van a salir en 2017, ya que, según ha afirmado, han fallecido 23 motoristas por culpa de los guardarrailes en lo que va de año. "Esto se ha ido de las manos completamente. Podríamos evitar más de un 80 por ciento de las muertes, pero falta mano dura", ha lamentado.

En este sentido, el presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, ha resaltado que, aunque "se han retomado los trabajos", las inversiones para la protección de motoristas en guardarrailes "siguen siendo ridículas comparado con lo que habría que invertir". "El grupo de trabajo de la DGT estuvo parado durante años. Ahora parece que se va a volver a recuperar, de lo cual nos alegramos", ha concretado.

Asimismo, ha pedido que se dejen de hacer campañas "criminalizando" al colectivo motorista, y que se trabaje en el ámbito de la "concienciación" y "empatización" de estos. "Los responsables somos todos y tenemos que trabajar conjuntamente. Criminalizando a partes no vamos a conseguir nada, sino todo lo contrario", ha defendido.

Para el presidente de Mutua Motera, la siniestralidad se ha incrementado "cuando se ha recuperado la economía" y la gente "ha vuelto a la carretera".

"Hemos estado años viviendo de las rentas y al calor de la crisis económica en materia de siniestralidad, pero ahora que se recupera la economía pagamos la factura de haber trabajado poco en los últimos años", ha asegurado Reyes, al tiempo que ha aumentado que el aumento de fallecidos en la carretera "es algo que lamentablemente se esperaba" porque "han sido muchos años sin hacer absolutamente nada".

MÁS BICIS, MENOS FALLECIDOS

Sobre los ciclistas fallecidos, el director técnico de ConBici, Manuel Martín, ha subrayado que los accidentes "disminuirán" si, en vez de "aumentar" el parque automovilístico y los desplazamientos motorizados, se "sigue aumentando a mayor ritmo" el número de ciclistas en las ciudades.

"Atribuimos el aumento de accidentes en todos los medios de transporte al repunte económico, y por consiguiente al aumento de desplazamientos y del parque automovilístico", ha explicado Martín, que ha hecho hincapié en que "si hubiera más bicicletas en las calles la siniestralidad sería bastante inferior".

Por ello, ha propuesto "implementar medidas en las ciudades" para reducir el número de accidentes, como la creación de carriles bicis, la "pacificación" del tráfico o "reconsiderar las ciudades a 30 kilómetros por hora como velocidad máxima".

En la misma línea, el asesor de Pons Seguridad Vial, Ramón Ledesma, ha señalado que el problema "se centra en la ciudad", donde se ha producido un incremento de la siniestralidad del 18% y, en su opinión, es "previsible" que "siga aumentando en los próximos años" si no se "toman decisiones".

"No se han tomado decisiones en la ciudad, ya que seguimos teniendo las reglas que se tuvieron hace 70 años para fomentar el uso del automóvil dentro de la ciudad. Las dos ruedas y los peatones pisan más la calzada y no se pueden tener las reglas que tenemos hasta ahora en cuanto a la gestión de prioridades y de velocidades", ha defendido.

Como solución, ha propuesto una "Ley de Vulnerables", que "cambie las reglas del juego" dentro de la ciudad; y crear un organismo "con algo más de rango" que la DGT, que "permita desde arriba crear una estrategia estatal de movilidad". "La DGT es un organismo que se pensó para la carretera y el problema no es sólo la carretera, es la ciudad", ha concluido.

Según datos difundidos por la DGT este 14 de junio, el año pasado se produjeron 102.362 accidentes de tráfico con víctimas, de las cuales 1.810 perdieron la vida y otras 9.755 necesitaron ingreso hospitalario. Las víctimas mortales han aumentado un 7% respecto a 2015, con un incremento del 18% (78 fallecidos más) en vías urbanas y un 3% (43 más) en vías interurbanas respecto al 2015.