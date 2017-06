El consejero espera que el metro esté funcionando "cuanto antes", dependiendo la fecha del "criterio" técnico

Etiquetas

El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha indicado que espera que el metro de Granada esté funcionando comercialmente "cuanto antes", si bien ha eludido dar una fecha concreta pues se va a "fiar del criterio de los técnicos".

"No voy a dar una fecha porque me he equivocado dos veces y no me quiero equivocar una tercera", ha indicado Felipe López a preguntas de los periodistas en la Diputación de Granada, donde ha añadido que, "a mediados de junio, van a estar pasando trenes por cada una de las intersecciones cada ocho minutos", en lo que será una "ocupación total de la infraestructura por todos los trenes" como la que hará el nuevo medio de transporte cuando esté "a pleno funcionamiento".

En cualquier caso, el nivel de incidencias que ahora mismo se produce, con los trenes en pruebas, deberá estar a un nivel que garantice la calidad del servicio y la seguridad, antes de que el metro se ponga en explotación comercial, la cual se hará de forma global tras "desistir" la administración autonómica de hacerlo de forma parcial.

Ante esta situación, Felipe López no ha eludido su responsabilidad y ha indicado que "probablemente" ha faltado "previsión" por parte de su departamento en cuanto a que ese periodo de explotación gradual podía contribuir a la "necesaria adaptación" del conjunto de la ciudad a "la irrupción de un nuevo instrumento de comunicación, que es un tren".

Así, cuando se refiere a las incidencias que hay, lo hace "en términos de pura descripción, no de acabar introduciendo responsabilidades a muchos terceros", ha agregado López.

Va a continuar, en este sentido, y en paralelo al incremento del paso de trenes, la "tarea pedagógica" con colectivos sociales, centros educativos y de mayores, asociaciones y difusión en medios, para que, cuando haya parámetros de incidencias compatibles con la calidad del servicio y con la seguridad de usuarios y del resto de ciudadanos, se activará la explotación comercial.

Además, se está actuando "con contundencia", con sanciones, ante aquellos vecinos que usan indebidamente las vías del tren en los municipios por los que pasa el metro de Granada.

En su última visita a la provincia, el pasado viernes en Armilla, el consejero de Fomento anunció que, ante las incidencias registradas en la fase de pruebas, su departamento optaba por "desistir" de la puesta en marcha gradual del metro que se había previsto inicialmente --con la incorporación progresiva de trenes y el aumento secuenciado del horario de servicio-- para pasar a una explotación comercial global, con toda la flota y en horario completo en el horizonte del mes de julio.