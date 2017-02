Álvaro Jaén (Podemos) lamenta que el Gobierno insista en el AVE cuando es un proyecto que "no" necesita Extremadura

Etiquetas

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (CÁCERES) El portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Jaén, ha lamentado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, haya insistido --ha dicho-- en el proyecto del AVE a la comunidad durante su visita de este jueves a la provincia de Cáceres cuando, en realidad, a su juicio, se trata ésta de una infraestructura que "no" necesita la región.

Tras alertar así de que del encuentro mantenido con el ministro por parte de los firmantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura se ha "vendido humo" por parte de De la Serna, ha criticado que el responsable ministerial trate de prometer, ha dicho, lo que "no hace falta" a la comunidad extremeña.

"Hemos salido de la sala prácticamente ahumados de la cantidad de humo que nos han vendido", ha dicho Jaén. "Se supone que va a haber un pacto presupuestario entre PP y PSOE a nivel estatal y que a partir de ahí va a empezar a venir un flujo de dinero intenso para que al fin tengamos ya no tren, sino el AVE, que es lo que aquí no ha demandado prácticamente nadie", ha añadido.

En esta línea, ha incidido en si el ministro hubiera acudido a la región en el tren convencional "se hubiera dado cuenta de lo que necesitamos y no hubiera venido a prometer lo que tampoco hace falta", ha señalado.

"Altas prestaciones mejorar nuestra red ferroviaria, eso no estaba en el orden del día del ministro, que ha venido como digo a insistir en un proyecto que sólo está en la imaginación de quienes se mueven en trenes o en coches de alta velocidad, pero que no conocen nuestra red ferroviaria y lo que necesitamos aquí que no es eso", ha añadido.