FACUA DENUNCIA A RENFE POR OBLIGAR A LOS USUARIOS A LLAMAR A LÍNEAS 902 PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Etiquetas

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Renfe por obligar a los usuarios a llamar a líneas de “alto coste”, con prefijo 902, para atender sus consultas y reclamaciones.En un comunicado, la asociación indicó que Renfe remite a cuatro líneas 902 para cuestiones relacionadas con información al cliente (902 320 320), venta por internet (902 109 420), servicio a viajeros con discapacidad (902 240 505) y estaciones (902 432 343). Facua ha interpuesto su denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, por ser allí donde la empresa pública tiene su sede social.Desde la asociación indicaron que “los 902 no sólo son un negocio para las telefónicas”, pues asegura que “muchas de las empresas que obligan a llamar a líneas con este prefijo cuando los consumidores tienen un problema o necesitan realizar una consulta ganan dinero con cada llamada que reciben”. Por eso, agrega, “se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste”.Según Facua, el negocio es “doblemente ilegal”, ya que la ley no permite que el titular de una línea de tarificación especial, entre las que se incluyen los 902, ingrese dinero por recibir las llamadas. En cualquier caso, indica la asociación, “reciban o no dinero por las llamadas, todas las empresas que utilizan el prefijo 902 en sus líneas de atención al consumidor incumplen la ley”.