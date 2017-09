Ejecutivo murciano asegura que "el soterramiento del ferrocarril elimina una barrera física e histórica"

Etiquetas

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha asegurado este martes que tanto el Ayuntamiento de Murcia como Adif "están viendo mecanismos y medidas en las que pueda haber tránsito de vehículos y peatonal", todo ello con el objetivo de que los vecinos "no queden aislados", ya que, ha advertido, "no se puede poner en peligro la seguridad de las personas". "El soterramiento del ferrocarril elimina una barrera física e histórica", ha resaltado.

Arroyo, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press y en referencia a las movilizaciones de los vecinos que reclaman el soterramiento del AVE y ante el anuncio de que dichas protestas podrían trasladarse hasta el propio Ministerio de Fomento en Madrid, ha insistido en la necesidad de soterrar "por la seguridad de los vecinos".

"Desde la Plataforma Pro-Soterramiento lo que alegan es que van a desaparecer esos dos pasos a nivel, el de Santiago el Mayor y el de los Garres y que se dejará aislados a los vecinos, pero hay otros mecanismos que pueden permitir el acceso, decenas de soluciones que se pueden estudiar de movilidad, como una pasarela peatonal, para que sufran las mínimas molestias posibles", ha destacado.

Pero, ha zanjado, "no lleguemos a plantearnos lo de los pasos a nivel porque nadie va a querer dar ese paso" ante cualquier tragedia que se pudiera producir y dado que la Agencia de Seguridad Ferroviaria no lo aprueba.

Aunque reconoce que hay que escuchar a los vecinos, apuesta por medidas adicionales que permita a estos esa movilidad, ya sea a través de esas pasarelas peatonales, arreglando la zona para que paseen por Ronda Sur, y que durante esos dos años "sean las mínimas molestias posibles".

De hecho, ha dejado claro que en estos momentos el Ayuntamiento y la Comunidad "estudian cualquier medida adicional que permita esa permeabilidad de los vecinos durante el transcurso de las obras de soterramiento de las vías de ferrocarril, pero tiene que ser lo que no ponga en riesgo su seguridad". "Los pasos a nivel no pueden mantenerse por seguridad porque ya no está permitido", ha indicado.

A juicio de Arroyo, las movilizaciones "se pueden producir, es una manifestación que hay que respetar siempre por parte de los vecinos, que vienen peleando algunas de las actuaciones que ya se han considerado por el Estado en cuanto a la llegada del AVE a Murcia".

Por ello, considera que las manifestaciones "siempre hay que mantenerlas cuando se desarrollen en un clima de entendimiento y normalidad y no se ponga en peligro la vida de las personas".

En esta línea, ha recordado que algunas de las reivindicaciones de la Plataforma ya se han aceptado y también opina que con la intervención que realizó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y esa primera fase prolongada de soterramiento de las vías hasta El Carmen y continuar posteriormente "no hay motivos para seguir dudando".

"Pero parece que damos un paso hacia delante y cinco hacia atrás, cuando aquí somos afortunados", ha manifestado, para después puntualizar, ante la desconfianza de los vecinos, que el ministro "ha incluido en ese compromiso de soterramiento de las vías de ferrocarril plazos y presupuesto para soterrar las vías que dividen la ciudad de Murcia desde hace más de 150 años".

Para que todos creamos en ese acuerdo histórico y en ese compromiso de que solo lleguen provisionalmente en superficie mientras duren las obras de soterramiento es que "esa actuación se realizará desde la Senda de los Garres hasta la estación de El Carmen en una única fase y que, posteriormente, mientras se realizan esas obras se licitará el tramo de El Carmen hasta Barriomar a una distancia subterránea de menos 8 metros, que es lo que pedía la plataforma".

Esa cuestión, ha dicho, "ya se ha aclarado, pero tienen que creerse el soterramiento de las vías de ferrocarril en la ciudad de Murcia, porque es una realidad, tiene el presupuesto y van a comenzar a ejecutarse".

Para concluir, la portavoz del Gobierno regional ha afirmado que el soterramiento a la ciudad de Murcia "no va ligado a la llegada del AVE, es el soterramiento de las vías de ferrocarril para eliminar esa barrera física que existe desde hace más de 150 años".