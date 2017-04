EL PSOE PIDE A FOMENTO EXPLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS A BORDO DEL AVE

Etiquetas

El PSOE ha pedido en el Parlamento al Gobierno que explique la situación de los trabajadores de los servicios a bordo de los trenes AVE, desde que Ferrovial se hiciera en 2013 con este contrato, y se replantee el contrato con esta empresa. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia; el portavoz de Empleo y diputado por Madrid, Rafael Simancas, y el portavoz de Fomento y diputado por Cáceres, César Ramos, abordaron este miércoles una reunión en el Congreso con representantes de UGT para tratar la situación de los trabajadores de Ferrovial Servicios en los trenes AVE y Larga Distancia de Renfe. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Heredia aseguró que llevan tiempo trabajando en “esta problemática” y que van a “solicitar la comparecencia de los responsables de Fomento para que medien”. Así como “buscar una solución cuanto antes, porque estamos hablando del AVE, que es la joya de la corona de los servicios ferroviarios en nuestro país y no se puede permitir que no haya personal que atienda el bar, la restauración, la megafonía”, algo que “deteriora la calidad del servicio”.En ese marco, recordó la adjudicación de 2013 a Ferrovial y señaló que desde entonces Fomento no ha querido “saber nada”. Por ello, abogó por “buscar una solución y ya, porque un año así es tiempo más que suficiente”.Heredia también añadió que las partes “llevan más de un año de negociación, se están recortando derechos, salarios, a prácticamente 2.000 trabajadores y el Gobierno del PP y sus responsables de Fomento miran para otro lado”. En ese marco, el ‘número dos’ de los socialistas en el Congreso apuntó que han presentado “una batería de iniciativas parlamentarias y pedido la comparecencia del ministro de Fomento para que o retire la adjudicación o busque una solución al problema”.Según el PSOE, se trata de una empresa con una plantilla de cerca de 2.000 trabajadores, a los que les están recortando derechos. Los sindicatos vienen denunciando públicamente que la empresa está negociando un convenio colectivo pero que los trabajadores no lo comparten debido a que, según ellos, quiere aplicar importantes recortes de derechos y una escasa subida salarial. Ante esta situación, los sindicatos han convocado varias jornadas de huelga para defender sus condiciones laborales.