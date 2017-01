Feijóo espera concretar el martes con Fomento un calendario para las estaciones intermodales y el AVE

Etiquetas

Cree que el tren transcantábrico propuesto por Asturias "merece una reflexión" pero señala que la prioridad es la conexión con la Meseta

El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que en la reunión que mantendrá en la tarde del próximo martes, día 31 de enero, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera concretar un calendario para las estaciones intermodales y hablar sobre los plazos "concretos" de la llegada del AVE a Galicia.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, en la que ha explicado que "el pronunciamiento del Gobierno gallego" sobre "lo comprometido" será "en función de los datos" que obtenga en este encuentro.

Al respecto, ha señalado que le "consta" que Fomento "está intentando desbloquear los problemas que se encontró después de un año prácticamente de ausencia de gestión" como "consecuencia de un gobierno en funciones" en el que no se podrían tomar "decisiones de calado" como renovaciones o extinciones de contratos. "Por lo tanto, el martes vamos a conocer el resultado", ha apuntado.

Sobre esta cuestión, Feijóo también ha subrayado que su Ejecutivo "lleva trabajando varias semanas", especialmente en materia de intermodales. "Nosotros también tenemos que hacer cosas para que cuando el AVE llegue no llegue a estaciones que no existen o que no son correctamente dimensionadas", ha indicado.

Por ello, ha destacado que la Xunta "tiene mucho trabajo", como también lo tienen los ayuntamientos afectados y ADIF, que "tiene que facilitar la ejecución de las estaciones intermodales compatibles con las del ferrocarril".

CORNISA CANTÁBRICA

Por otra parte, preguntado por el respaldo del Gobierno asturiano a un tren transcantábrico de ancho internacional pedido por presidentes de autoridades portuarias del norte de España, Feijóo ha considerado que esta propuesta "merece una reflexión y un estudio" dado que la cornisa cantábrica "siempre tuvo un problema" de conexiones y "es la segunda prioridad para Galicia" después de la conexión con la Meseta.

Con todo, tras asegurar que la Comunidad gallega tiene que tener "posibilidades de transportar mercancías" y viajeros con esta zona y que "FEVE es una oportunidad de infraestructuras que están ahí desde hace muchas décadas", ha dejado claro que "hacer un tren de alta velocidad transcantábrico sin terminar el tren de alta velocidad que hay en ejecución con el resto de España" es un proyecto "muy ambicioso".