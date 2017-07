Jaime Ramos exige a Page que "empiece a cumplir con Talavera" y se fije "menos en cosas que solucionan los demás"

Etiquetas

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "empiece a cumplir con Talavera" y se "fije menos en cosas que solucionan los demás", en referencia a la visita que realizó este jueves el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a la ciudad y los anuncios que realizó respecto a la conexión del AVE con Madrid.

Así se ha pronunciado Ramos a preguntas de los medios sobre las declaraciones vertidas por García-Page después de la visita de De la Serna a Talavera, sobre la que afirmó que habría creado "un desbarajuste" por el planteamiento que propuso en el establecimiento de esta conexión ferroviaria que, a juicio del alcalde 'popular' es "acertada".

"Page tiene la cabeza en otras cosas y desde luego Talavera le importa muy poco. De todos los anuncios que ha hecho para Talavera no he realizado ninguno, por lo tanto a lo mejor se tenía que fijar menos en cosas que estamos solucionando los demás y empezar a preocuparse de lo que tiene que solucionar él", ha aseverado Ramos, que ha justificado la iniciativa del ministro para que la línea de alta velocidad que conecte Madrid con Talavera pase por Toledo.

En este sentido, el alcalde ha recordado que hace "tres meses" acudió al Ministerio de Fomento "con auténtica preocupación" por la posibilidad de que Talavera "se quedara sin corredor que uniera la ciudad con Madrid y Bajadoz. Es decir, que hubiera un desvío a través de Plasencia de pasajeros por el norte y hacia Puertollano (Ciudad Real) de mercancías por el sur".

"EL MINISTRO DESPEJÓ PREOCUPACIONES"

"Esta preocupación estaba en la mente de todos y el ministro la despejó hablando de un corredor, de doble vía, de un ancho internacional, y de empezar ya mismo. Me parece una acertada decisión la conexión por Toledo, entre otras cosas porque la vía del tren no va paralela a la N-V, está a poco kilómetros de Toledo y parece mentira que en el siglo XXI no estemos conectados con Toledo, y la diferencia de tiempos va a ser mínima. Creo que vamos a tener la posibilidad de estar comunicados con Toledo, habrá trenes que paren en Toledo y otros que vayan directamente a Madrid, y de esa manera tenemos solucionada la entrada a Madrid que es lo más complicado", ha aseverado Ramos.

Asimismo, ha señalado que el Ministerio tiene que "respetar sus plazos" y el Ayuntamiento tendrá que "procurar que aquellos trenes que se puedan solapar, que puedan ir conjuntamente, se acorten lo más posible y que el tiempo de construcción del esperadísimo AVE en Talavera sea lo más breve posible".

AMPLIACIÓN ESTUDIOS EN TALAVERA

Por otra parte, Ramos a reprochado también al presidente de Castilla-La Mancha "el anuncio que hizo de que el próximo curso habría una ampliación de estudios universitarios en Talavera". "Le he preguntado al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, y no sabe nada. Si ni él ni yo sabemos nada no sé que quería decir Page, lo que sí le exijo es que empiece a cumplir con Talavera", ha incidido.