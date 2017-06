Junta insta a Renfe a "buscar solución" para que no se reduzcan servicios de Cercanías de Málaga y Fuengirola

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha instado este viernes a Renfe, que es el operador y es de "su responsabilidad", a que "busque la solución que haga que no se reduzcan servicios" de trenes de Cercanías entre Málaga y Fuengirola.

López, que ha asistido en Málaga a la apertura del enlace entre la estación de metro de El Perchel y la de ferrocarril de María Zambrano, ha dicho que tiene "una valoración muy negativa" del hecho de que Renfe prevea suprimir, este viernes, un total de 12 trayectos de la línea C1 entre la capital y Fuengirola.

El consejero andaluz ha hecho hincapié en "el entorno, no solo la ciudad de Málaga y Fuengirola, sino todo lo que representa la Costa del Sol, con un flujo de movimiento de ciudadanos espectacular en cualquier época del año, y en el verano mucho más", siendo, por tanto "un soporte fundamental de la economía y el empleo", por lo que "no se puede permitir".

Por ello, ha instado a Renfe a "que busque la solución que haga que no se reduzca el servicio", ya que, a su juicio, "no se puede permitir" estos hechos, asegurando que, no obstante, desconoce las "razones" de esta situación.

"No tiene sentido que sobre infraestructuras que existen, por razones que no sé cuales son exactamente, hablan por ahí de problemas de plantilla, sindicales... no lo sé cuales son, pero eso es responsabilidad de Renfe, que lo resuelva", ha dicho, ya que "los ciudadanos de la Costa del Sol, la economía de la Costa del Sol, los intereses en conjunto de la ciudad que está en el entorno no pueden soportar servicios degradados como esos".

Es más, ha sostenido que "tenemos que ir en la dirección contraria, en avanzar en la mejora", aludiendo, además, al corredor ferroviario de la Costa del Sol, "que hay que plantearse muy seriamente abordarlo".

Cuestionado, en concreto, sobre si la Junta tiene margen de maniobra para interceder, López ha asegurado que "las cosas que me parece que no son adecuadas se las digo al ministro, Íñigo de la Serna, directamente; amablemente, pero se las digo", recordando que recientemente tuvieron una reunión en el Ministerio para abordar los VTC y los taxis.

Para López, "lo leal entre administraciones es hablar con claridad, hacer un diagnóstico adecuado del problema, para poner la terapia adecuada también, para corregirlo". Sobre ello, ha recordado que el ministro planteaba sobre taxis y VTC que "la solución es la inspección, que es competencia de las comunidades, y que lo estamos haciendo; y que hay, sin duda, que intensificarlas", pero ha incidido en que "el problema es de norma".

Al respecto, ha añadido sobre las cancelaciones de servicios que "procuramos tener una magnífica relación con todo el mundo", pero ha opinado que "creo que no podemos ignorar los problemas, hay que utilizar el cauce adecuado para hacerlo llegar al que tiene la responsabilidad y es competente en la materia".

Asimismo, ha incidido en que "me preocupan los intereses, lógicamente, de los ciudadanos del conjunto de Andalucía, de la Costa del Sol y de Málaga". "Estamos trabajando desde diferentes ámbitos competenciales, pero todos con un mismo objetivo", y "no puede ser que las comunicaciones sean un 'handicap' para el desarrollo económico, la actividad y el empleo", ha concluido.