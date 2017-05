López Miras defiende la llegada del AVE soterrado a Murcia y que los murcianos son iguales al resto de españoles

Etiquetas

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha recordado el compromiso del Gobierno regional y del Estado de que el AVE "llegue a la Región y a Murcia, por supuesto, soterrado".

"Mi papel no puede ser otro que el millón y medio de murcianos sea igual que el resto de españoles y no me van a sacar de ahí", ha enfatizado López Miras, momentos antes de asistir a la Asamblea General de la Federación Regional de Organizaciones de Empresas del Transporte (Froet).

Y es que, ha insistido, los murcianos "tienen que tener las mismas oportunidades que tienen andaluces o valencianos".

Según el presidente murciano, "necesitamos Alta Velocidad ya y queremos que llegue ya, es una necesidad y una oportunidad para los murcianos y tenemos que estar todos juntos y unidos y luchar". "Será mi exigencia que todos los murcianos tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles", ha concluido.