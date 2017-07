López pide al Estado el mismo modelo de baipás implantado en el resto de España para la conexión por AVE Sevilla-Málaga

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha exigido al Ministerio de Fomento la implantación del mismo modelo de baipás que ha ejecutado en el resto de España y con las mismas prestaciones y beneficios para la conexión de las líneas de AVE entre Sevilla y Málaga a la altura del municipio cordobés de Almodóvar del Río.

López ha insistido en esta reivindicación en su respuesta a una pregunta del PSOE en el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha destacado que "lo que es bueno para el resto de España debe ser bueno para Andalucía, que pide las mismas bondades y ventajas de este tipo de baipás que el Ministerio de Fomento ha ejecutado en el resto de la red ferroviaria de alta velocidad en el territorio nacional".

El consejero ha criticado el agravio a Andalucía con este importante proyecto y ha señalado que "el Gobierno del Estado no puede ser tan cicatero con Andalucía y tan generoso con el resto de España, como así lo puso de relieve el ministro anunciando inversiones millones en el AVE del litoral levantino, de lo que me alegro". Al respecto ha añadido que "no se le puede negar a Andalucía el mismo tratamiento para un proyecto vital en las comunicaciones ferroviarias entre las dos grandes ciudades de la comunidad".

López ha subrayado en su intervención que "la propuesta que defendemos no es un capricho del Gobierno andaluz, sino que es una solución más ambiciosa, efectiva, funcional y segura que respaldan también las asociaciones de empresarios, representantes de la sociedad civil andaluza, e incluso el propio alcalde de Málaga, que no creo que sea sospechoso de tener una estrategia política compartida con la Junta de Andalucía".

El titular andaluz de Fomento y Vivienda ha explicado el planteamiento defendido por la Junta que, a su juicio, "está fundamentado técnicamente en las alegaciones que en su día presentamos al estudio informativo, contemplando la opción de una variante con doble ancho de vía, una geometría más generosa del trazado de las curvas con un radio más de 1,2 km y no los 500 metros previstos por el actual proyecto, así como la construcción también de viaductos o saltos del carnero que eviten la interferencia entre circulaciones y otorguen mayor fluidez al tráfico ferroviario, confiriéndole así a esta conexión una mayor funcionalidad, seguridad y eficiencia".

Según el consejero, la mejora en la solución propuesta por la Junta sólo representa un incremento de la inversión en 20 millones de euros adicionales para garantizar así un esquema de baipás equiparable, técnicamente, a los que están operativos en el conjunto del territorio nacional, por lo que ha remarcado que "no pedimos más que el mismo tratamiento y el mismo modelo de baipás que se ha desarrollado en el resto de España.

El departamento que dirige Felipe López ha pedido ya por carta mantener una reunión lo antes posible para abordar la mejora de la solución prevista con el baipás proyectado por el Estado en Almodóvar del Río.