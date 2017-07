Etiquetas

Gijón.- Luz verde al Plan de Vías, que se complementará en paralelo con la activación del 'metrotren'

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha anunciado este martes en Gijón la aprobación de la propuesta del Ministerio de Fomento sobre el Plan de Vías, que se realizará en paralelo con los trabajos de puesta en marcha del túnel del 'metrotren''.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, tras la reunión del Consejo de Administración de Gijón al Norte, que gestiona el proyecto de soterramiento ferroviario, en el que, además de formular las cuentas de 2016, se ha acordado la firma de un nuevo convenio que recoja los compromisos financieros adquiridos por el Ministerio de Fomento y los cambios en la ubicación de la estación intermodal, así como la redacción de un nuevo Plan Especial urbanístico.

Gómez-Pomar, asimismo, ha explicado que los acuerdos se aprobaron por mayoría, con la sola abstención de los concejales de PSOE y XSP -representantes del Ayuntamiento junto a Foro--. En el nuevo convenio se reflejarán los 140,16 millones de euros que asume Fomento para la estación de Cercanías, lo que reduce el coste a 263,35 millones a financiar por los tres socios. Está pendiente de conocerse lo que se obtenga de plusvalías, que rebajaría esa cifra. El coste total de la operación es de 457,87 millones de euros, incluido estación de autobuses y desvío de colectores.

A este respecto, ha apuntado que aunque habrá que hacer una reordenación de suelos a través de un nuevo Plan Especial que elaborará Gijón al Norte, este no afectaría la venta de las parcelas que ya han salido a subasta, la cual quedó desierta.

Pese a todo, ha señalado que si se obtienen las plusvalías estimadas, el déficit de la operación, restada venta de suelos y aportación del Ministerio, sería de 58 millones de euros, 50 por ciento a abonar por Adif y Renfe, 25 por ciento por el Principado y otro tanto por el Ayuntamiento.

Ha apuntado, en este sentido, que se va a hacer un estudio de las parcelas para calcular las posibles plusvalías, a lo que ha resaltado que está mejorando el sector inmobiliario. Para ello, se hará un estudio del mejor aprovechamiento de los terrenos.

Para Gómez-Pomar, son cifras "muy manejables y asumibles" por Principado y Ayuntamiento. El coste total de la operación es de 457,87 millones de euros, incluido estación de autobuses y desvío de colectores. El Consejo, asimismo, se ha decantado por financiar la operación en siete años.

'METROTREN' A CABUEÑES

Al margen del Plan de Vías estaría la finalización y puesta en marcha del túnel del 'metrotren' con prolongación a Cabueñes, que supone 313,66 millones de euros que asume el Ministerio. Según el secretario de Estado, es deseo del Ministerio que se pueda ir desarrollando lo antes posible.

Gómez-Pomar ha destacado, por otro lado, que no ha habido ningún grupo que se haya opuesto a firmar un nuevo convenio y a iniciar los estudios sobre la estación intermodal, cuya ubicación se establece frente al Museo del Ferrocarril. La previsión es que toda la operación esté concluida en seis años y medio, con primera llegada de trenes en 2024. Ha apuntado, además, que no habrá que esperar a la firma del convenio para iniciar los estudios informativos.

Respecto al cambio de posición del Principado, ha opinado que el compromiso de Ministerio ha trasladado a los consejeros "una elevada dosis de confianza· de que se va a llevar a cabo el trabajo, ya que se aportan cifras que lo hacen viable.

Respecto a la formulación de las cuestas, 2016 se cerró con un resultado contable positivo de 14,18 euros. Además, se ha autorizado una addenda de modificación del préstamo participativo que mejora las condiciones del mismo, con un interés a aplicar del euríbor más 1,4 el primer año y más 1,5 el segundo.

DUDAS EN EL PSOE

Por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Pérez, este ha señalado que siguen teniendo dudas sobre una parte importante de lo que plantea el Ministerio, ya que se está duplicando los plazos previstos, además de que dan una solución sobre la que a día de hoy no hay ningún estudio nuevo. Es por ello, que ha justificado que no puede votar favorablemente a algo que no sabe en qué va a comprometer al Ayuntamiento para los próximos años.

En cuanto a la estación, ha señalado que si el Ministerio ya lo tildaba en su día como un terreno dificultoso, cree que esto va a suponer sobrecostes. Ha recordado que ya en 2005, de una previsión de poco más de 100 millones de euros se pasó a un presupuesto de más de 400 millones, de ahí que se decantaran por emplazarla en Moreda. Esto hace que, a su juicio, no se sepa el compromiso final que se pide a los gijoneses.

Según Pérez, desde el Ministerio se ha aceptado el que 'se separen' las dos actuaciones, es decir, que la estación intermodal no limite o condicione la puesta en marcha del 'metrotren'. Una vez que esté el estudio informativo, se podrá actuar para poner en marcha el túnel sin que esté aún la estación intermodal terminada. Pero para él, cree debe concretarse y no lo está, según él. A este respecto, no ha visto positivo que se empiece en 2020. Con todo, ha apuntado que ha habido algún avance, que puede ir en la buena dirección, pero el Ministerio debe concretar más.

Sobre la financiación, ha recalcado que inicialmente son 60 millones de euros el compromiso para el Ayuntamiento, por lo que si se venden los terrenos se aminora la cifra, pero si aumenta el presupuesto previsto, puede aumentar. Ha incidido, además, en que los terrenos no tendrán el mismo valor a su parecer, lo que rebajaría la previsión de ingresos por plusvalías. Pérez, a este respecto, ha remarcado que el Principado, si votó a favor, fue después de quedara claro que no se estaba asumiendo un compromiso financiero.

Ha señalado, asimismo, que en la reunión se habló del soterramiento de las vías hasta Veriña, o al menos hasta La Calzada, como se había acordado promover en un acuerdo plenario. En este caso, ha indicado que el Principado apuntó a que si pones una losa y las vías están a cota mayor, la losa no tapa, sino que 'crea' un edificio, por lo que se pidió al Ministerio que cuando se realicen los estudios se valore cómo se pueden deprimir las vías la zona Oeste para ver cómo se pueden tapar. Ha puntualizado, eso sí, que esto no forma parte del acuerdo actual. El coste estimado de la losa es 1.200 euros el metro cuadrado.

El concejal de Xixón Sí Puede (XSP) David Alonso, por su lado, ha justificado la abstención en la necesidad de ver que se concrete el compromiso del Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado. Ha destacado, además, lo importante de que sigan de la mano Ministerio, Principado y Ayuntamiento y de que ya no se va a discutir de la ubicación de la estación. No obstante, duda de que el coste del desvío de colectores no vaya a ser mayor.

También han sugerido el estudio del coste de soterrar las vías al menos hasta La Calzada, a lo que ha propuesto que la prolongación del 'metrotren' a Cabueñes sea en superficie y que los 40 millones de euros que se iban a emplear se usen para soterrar en la zona Oeste.

Además, Alonso ha incidido en el desglose de los 403 millones de euros de gastos estimados, de los que 140 millones los asume Fomento para la estación de Cercanías y los enlaces con el 'metrotren', 30 millones corresponden a la estación de autobuses, 16 millones al desvío de colectores, 12 millones a la urbanización del suelo, 28,6 millones a un aparcamiento subterráneo, 108 millones a la estación de largo recorrido, 48 millones al edificio de la estación y cubierta, nueve millones al edifico de pasajeros y siete millones a la oficina de Adif y Renfe.