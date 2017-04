MADRID. SIETE LÍNEAS DE LA EMT REFUERZAN SUS SERVICIOS

Etiquetas

Desde este lunes, siete líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid mejoran sus servicios en días laborables y algunas de ellas también incrementan su dotación los sábados y festivos. Estas siete rutas son la 19 (Plaza de Cataluña-Legazpi), 28 (Puerta de Alcalá-Barrio de Canillejas), 49 (Plaza de Castilla-Pitis), 60 (Plaza de la Cebada-Orcasitas), 128 (Plaza de Castilla-Manoteras), 161 (Moncloa-Estación de Aravaca) y 177 (Plaza de Castilla-Marqués de Viana).Según informó el Ayuntamiento de Madrid, la dotación para estas siete líneas aumenta entre un 4% y un 20% del servicio prestado hasta ahora en función del recorrido.Todas ellas tendrán más coches en días laborables, mientras que las líneas 49 y 128 potencian su servicio también los sábados, y en el caso concreto de la línea 19, los festivos.57 Y 144 MODIFICAN HORARIOSPor otro lado, desde hoy las líneas 57 (Atocha Renfe-Alto del Arenal) y 144 (Pavones-Entrevías) modifican sus horarios de finalización de servicio, en el caso de la primera, y de inicio de servicio, en el caso de la segunda.La última salida de la línea 57 desde la cabecera de Alto del Arenal será a las 23.05 horas, es decir, se atrasa cinco minutos, mientras que su arranque desde Atocha no sufre variación y mantiene su horario de salida a las 23.30 horas, como hasta ahora.Por su parte, el primer servicio de la línea 144 saldrá a las 05.55 horas, es decir, cinco minutos antes del horario actual. La primera salida desde la cabecera de Entrevías no sufre cambios y sigue siendo a las 05.35 horas.LA LÍNEA A CAMBIA DE CABECERAAsimismo, con motivo del cierre al tráfico del Parque del Oeste y de la prohibición de circulación rodada en los paseos de Ruperto Chapí y Camoens, a partir del 22 de abril la línea universitaria A (Moncloa-Somosaguas) modificará con carácter definitivo su cabecera en Moncloa y su ruta en sentido Somosaguas los sábados.A partir de esa fecha, la cabecera habitual de línea A en paseo Ruperto Chapí no estará operativa los sábados. La terminal se traslada esos días a la parada 2419 (cabecera de línea 46 y G), situada en la calle Princesa frente a la sede del Ejército del Aire y junto al intercambiador de Moncloa. Su itinerario alternativo los sábados será por las avenidas del Arco de la Victoria y Séneca, hasta el Puente de los Franceses, donde retomará su itinerario habitual.