MÁS DE 4,2 MILLONES DE PERSONAS HAN UTILIZADO EL SERVICIO ATENDO DE RENFE EN SUS DIEZ AÑOS DE HISTORIA

- Está disponible en el 88% de los trayectos de Larga y Media Distancia . Renfe ha superado las 4,2 millones de asistencias a personas con discapacidad o problemas de desplazamiento cuando se cumple el décimo aniversario de Atendo, un servicio personalizado que orienta, informa y facilita al viajero el acceso y tránsito por las estaciones y le asiste en la subida y bajada de los trenes.Según informa Renfe, el crecimiento del servicio Atendo ha sido constante, así como la valoración de los usuarios, que se ha mantenido siempre entre el 8 y el 9 sobre 10 en los últimos diez años. De hecho, Renfe destaca que más del 45% de los clientes afirman que de no ser por el servicio Atendo no habrían optado por utilizar los servicios de Renfe. El buen trato y la atención del personal de Atendo hacia los clientes son los aspectos mejor valorados, según la última encuesta de satisfacción, junto con la rapidez y comodidad y la tranquilidad que produce el servicio a la hora de coger un tren para estos colectivos. Más de 350 profesionales de atención especializada a personas con discapacidad o problemas de desplazamiento forman parte del equipo Atendo de Renfe, que también atiende a personas mayores, mujeres embarazadas o personas con carrito de niño y equipaje. El servicio cubre ahora el 88% de los servicios de Larga y Media Distancia de Renfe en 68 estaciones con asistencia permanente y 66 estaciones con asistencia puntual. 'APP' DE ATENDOAtendo cuenta también con su aplicación móvil, desarrollada en colaboración con ILUNION, el grupo empresarial de la ONCE y su Fundación. La 'app' supone un nuevo medio para solicitar la asistencia y acceder a toda la información asociada al servicio desde terminales móviles. Además, permite, consultar la 'Guía del Servicio Atendo', elaborada con criterios de lectura fácil en PDF accesible con el listado de estaciones y trenes y el resto de información clave.Completamente accesible para sistemas Android e iOS, pone a disposición del cliente distintas formas de introducir el número del billete para solicitar o consultar el servicio, manualmente, mediante captura fotográfica del código QR o a través de la 'app' Renfe Ticket.