Martín censura que Fomento no invite a Cantabria a presentar la cubrición de las vías, que financiará la región

El consejero cree que "la alta política ministerial inhibe el respeto institucional"

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha censurado que el Ministerio de Fomento no invitara al Gobierno de Cantabria a la presentación, este fin de semana, del proyecto que cubrirá las vías del tren de Santander, desde las estaciones a la Peña del Cuervo, cuando esta actuación va a ser financiada por la Administración regional.

"La alta política ministerial inhibe el respeto institucional", ha reflexionado al respecto el regionalista, que ha recordado que la reordenación e integración ferroviaria iba a ser sufragada inicialmente con la operación urbanística que generara la liberación de suelo en la zona, y "ahora" con la cubrición de las vías va a ser costeada por las instituciones, incluido el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Martín ha criticado que el ministro (y exalcalde de Santander), Iñigo de la Serna, presente el proyecto en la ciudad y "no invite" a las partes implicadas en la financiación, caso del bipartito PRC-PSOE.

De igual modo, ha considerado un "ejemplo" de "sordera selectiva" lo ocurrido este fin de semana en torno a la partida estatal de 22 millones de euros para el Hospital Valdecilla, y ha tachado las declaraciones del PP de "excusas de mal pagador", en tanto que ha calificado como "falta de respeto absoluta" que se recomiende "aprender a negociar" la partida para el año siguiente, en alusión a las declaraciones de hoy del ministro.

El consejero ha hecho estas reflexiones durante su intervención en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre los motivos por los que no se ha convocado aún la Mesa sobre la Red Ferroviaria, aprobada en la sesión del pasado 13 de marzo.

En este sentido, y al hilo con lo anterior, Martín ha apostado por tener en Cantabria una voz que suene "fuerte y alto" para que "nos escuchen en Madrid", porque "nos estamos jugando las habichuelas".

Ha contrapuesto así inversiones "multimillonarias" en materia de infraestructuras en Asturias y País Vasco mientras "aquí nos niegan lo más básico".

"El Ministerio no quiere oír hablar del Corredor del Cantábrico", ha asegurado Martín, que ha aludido también a la posibilidad de que el AVE -tren de alta velocidad o altas prestaciones- llegue a Aguilar de Campoo y no a Reinosa, o al "deficitario" servicio de cercanías porque en los últimos años no se ha invertido ni "un euro" en material y personal.

RENFE Y ADIF ESTARÁN EN LA MESA

Con todo esto, y a propósito de la citada mesa por la que ha sido preguntado en la sesión, ha explicado que aún no se ha convocado porque, por un lado, la mitad de las administraciones e instituciones implicadas aún no han designado a sus respectivos representantes.

Y, por otro lado, porque el Gobierno ha decidido citar para que participen en la misma a las empresas públicas estatales Adif y Renfe, ya que el transporte no es una competencia regional, sino nacional. Entiende por ello que se debe "contar" con ambas entidades y ve "imprescindible" su participación, porque si no sería "poco útil" el trabajo de este órgano.

Tras dejar claro que este asunto es "una prioridad absoluta" en su departamento, el consejero se ha comprometido a una vez que estén designados en torno al 80-90% de los miembros, convocar a la mesa. "Nos jugamos mucho", ha concluido.