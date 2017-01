Metro comenzará a difundir mensajes informativos en inglés dentro de sus instalaciones

Etiquetas

La primera fase se ciñe a los mensajes pregrabados y luego se extenderá a las informaciones "en tiempo real"

Metro de Madrid comenzará a difundir mensajes en inglés dentro sus instalaciones, iniciativa que arrancará este lunes en una primera fase con locuciones pregrabadas en la megafonía de las estaciones, según han informado a Europa Press fuentes del suburbano.

Los primeros mensajes pregrabados en inglés en las estaciones serán los que advierten de la finalización del servicio, los que recomiendan al usuario distribuirse a lo largo del andén para evitar aglomeraciones y suspensión del servicio previstas.

"Attention please: In order to make it easier for passengers to enter the train, we kindly ask you to distribute along the platform. Thank you for your cooperation", expone por ejemplo el mensaje pregrabado respecto a los dispositivos especiales que generan aglomeraciones en los andenes.

Fuentes del suburbano han explicado a Europa Press que está previsto que se informe también en inglés del próximo cierre de la Línea 8 de Metro (que precisamente su recorrido se prolonga hasta el aeropuerto de Barajas) previsto el próximo el día 26 de enero.

La medida está orientada a ofrecer una "mejor experiencia" a los usuarios que no hablen español. Con ello, se pretende ofrecer una mejor información a los visitantes internacionales que recalan en Madrid y que usan las instalaciones de Metro para sus desplazamientos.

Con ello, Metro de Madrid realizará mensajes en inglés a sus usuarios, al igual que viene haciendo por ejemplo Renfe Cercanías desde hace años.

Posteriormente, en una segunda fase, se ofrecerán en inglés el resto de mensajes pregrabados y también los mensajes que se generan en tiempo real (un ejemplo son las incidencias no previstas que se producen en las instalaciones). El objetivo es poner esta fase en marcha a lo largo del primer semestre de 2017.

También se está analizando la implantación de mensajes de servicio en inglés en el avisador de próxima estación de los trenes. Esta actuación, debido a sus complejidades técnicas y largos plazos de implantación, su viabilidad aún no está confirmada.