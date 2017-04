Monago ve en la instalación de traviesas del AVE "un paso esencial" para tomar "conciencia" de que habrá tren "moderno"

Etiquetas

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha destacado que la instalación de traviesas del AVE en la región ya iniciada supone "un paso esencial" para que los ciudadanos de la región "vayan tomando conciencia" de que la comunidad va a "tener un tren moderno, un tren del siglo XXI" y "como tienen muchas otras comunidades autónomas".

Ha incidido así en que es un día "muy especial" para "toda Extremadura" después de la "noticia histórica" y "muy demandada por los extremeños", y que "prácticamente nadie se creía", relativa a que "se empezaran a colocar en el día de ayer ya las primeras traviesas del tren de alta velocidad, del AVE en Extremadura".

En este sentido, ha dicho que entiende que "la mayoría de los extremeños no se lo creyeran", ya que "la vía del tren no va pegada a la carretera y no se sabía las obras que se estaban haciendo, esos casi 800 millones de euros que se han invertido en alta velocidad en Extremadura".

"Ayer ya empezó a colocarse la vía. Me parece que ése es un paso esencial para que ya los extremeños vayan tomando conciencia de que vamos a tener un tren moderno, un tren del siglo XXI, un tren como el que se merecen nuestros paisanos, un tren como tienen muchas otras comunidades autónomas de España", ha dicho Monago, al tiempo que ha añadido que "eso contrasta con el 1 de mayo" y con la reivindicación del tren que, según ha recordado, realizarán los sindicatos ese día.

PRIMERO DE MAYO

"El 1 de mayo es un día de reivindicación por parte de la representación sindical, es muy normal, y de protesta, pero creo que reivindicar el tren cuando se están poniendo las traviesas a mí me parece que quizá no se ha puesto el foco en lo realmente importante que tiene esta comunidad como reto, que es el desempleo", ha señalado el 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una visita realizada este martes a Carmonita (Badajoz).

Al respecto, ha considerado que "haber previsto una protesta (el 1 de mayo) en torno al tren cuando se están poniendo las vías de alta velocidad" evidencia que "les ha cogido un poco a traspié" a los sindicatos la información de la instalación de traviesas.

"Somos líderes en paro en España. Entiendo, lo digo con todo el respeto, cada uno puede decir lo que quiera, que las fuerzas sindicales tienen que centrarse en eso, en la falta de empleo que tiene una comunidad como Extremadura", ha dicho Monago, quien ha recalcado que el PP "no" se va a "cansar" de recorrer Extremadura y de ser "útiles desde la oposición", ya que "es tiempo de construir entre todos y no es tiempo de lo contrario", ha concluido.

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones en Carmonita, donde continúa hoy con la "ruta social" que está llevando a cabo por toda la geografía extremeña y que le permite conocer de "primera mano" las "necesidades" del pueblo extremeño y llevarlas a la Asamblea.

En este sentido, ha comenzado la jornada en Carmonita, para después desplazarse a La Roca de la Sierra, en una jornada "muy sectorial" ya que visitará un centro de salud, un colegio, un hogar de pensionistas y varios autónomos.