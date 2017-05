Navarra y Euskadi avanzan en el estudio de la conexión del corredor ferroviario navarro con la Y vasca

Etiquetas

Manu Ayerdi ve "razonable" abordar el corredor ferroviario en el marco del cuatripartito

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, han mantenido este viernes una reunión de trabajo en Pamplona durante la que han avanzado en el estudio de la conexión del corredor ferroviario de la Comunidad Foral con la Y vasca.

Además, Manu Ayerdi ha aprovechado para conocer los acuerdos alcanzados entre Euskadi y el Estado para dar solución a los accesos del tren de altas prestaciones a las tres capitales vascas, con el objetivo de "tener nuevos elementos de reflexión que ayuden a definir mejor" la llegada de este medio de transporte a Pamplona y la consiguiente eliminación del actual bucle ferroviario de la capital navarra.

Ambos Gobiernos coinciden en que la conexión ferroviaria de la Comunidad Foral con Centroeuropa pasa "necesariamente por una unión directa y rápida de Navarra con la Y vasca", posibilitando así la conexión ferroviaria de Pamplona con las tres capitales vascas y con los puertos de Pasaia y Bilbao.

Asimismo, la conexión Y vasca-Pamplona-Castejón se conformará como el trazado de conexión del corredor atlántico con el corredor mediterráneo, un corredor para tráficos mixtos, de mercancías y pasajeros, desde Zaragoza hasta la conexión con la red francesa, a través de la Y vasca.

La Comunidad foral y Euskadi están "colaborando estrechamente" en la definición de los trazados y funcionalidad de las nuevas redes ferroviarias de ambas comunidades, "conscientes del papel que el ferrocarril tiene que jugar en la mejora de la competitividad, conectividad y desarrollo sostenible de sus territorios".

Ambas administraciones mantienen un protocolo suscrito junto con la Administración del Estado en el que las tres partes se comprometen a definir de forma conjunta y consensuada la solución para conectar las altas prestaciones de ambos territorios.

Manu Ayerdi ha confiado en que "con razonable rapidez pueda haber una reunión a tres en el marco de ese protocolo" y ha explicado que trasladará esta petición al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la reunión que mantendrá con él el próximo 25 de mayo.

Arantxa Tapia ha afirmado que "la conexión de la Y vasca con Navarra es parte de un corredor muy importante y tenía que haber estado desarrollada hace mucho tiempo". "Somos parte de un corredor prioritario para Europa y vamos a continuar impulsándolo con todas nuestras fuerzas", ha indicado.

Además, la consejera vasca ha defendido un corredor de altas prestaciones con "una velocidad un poco más rápida que la que tenemos en estos momentos pero que además sirva para mercancías". "Eso supone tener que compatibilizar ambas cosas, pero es lo que da respuesta a nuestro tejido económico. Queremos capacidad suficiente, velocidad suficiente, mercancías y pasajeros. Son las características más importantes. Algunos otros quizá dieron prioridad a viajeros de forma más rápida, pero nuestro tejido nos pide que además las mercancías puedan estar conectadas a Europa", ha destacado.

CONEXIÓN POR EZKIO

Arantxa Tapia ha explicado que el Gobierno vasco apuesta por conectar el corredor navarro con la Y vasca por Ezkio (Guipúzcoa), ya que "restaría kilómetros a la solución que podría entrar por Vitoria, pero no nos vamos a cerrar en nada, vamos a tratar de ver una solución que va a ser para más de cien años". "Hay que evaluar muchas cosas y lo tenemos que hacer con tranquilidad, pero desde luego, hay que hacerlo y ponerlo en marcha", ha indicado.

Manu Ayerdi ha explicado sobre este asunto que el Gobierno de Navarra "necesita un poco de tiempo para analizar las distintas características de una y otra opción" para posicionarse sobre la conexión.

En cuanto a la posibilidad de que el Estado se incline por hacer una plataforma con doble vía, en lugar del tercer raíl en Navarra, Manu Ayerdi ha señalado que "eso es lo que parece y el otro día el ministro De la Serna apuntaba a una solución definitiva". "El 24 de enero el ministro quedó en que iba a hacer un estudio de lo que tenemos, incorporando al menos una segunda vía hasta Alsasua e incorporando el ancho internacional. Si va dando pasos y plantea una solución más definitiva, tendremos ocasión de verlo", ha afirmado.

Además, Ayerdi se ha declarado "sorprendido" de que el Ministerio haya solicitado al Gobierno foral los proyectos entre Villafranca y Olite. "Me sorprendió cuando decía el ministro que nos había pedido algo y que no lo habíamos mandado. A mi no me consta mucho que sea así. Es una cosa curiosa. En los proyectos constructivos hay dos fases, proyectos básicos y proyectos definitivos. Ni siquiera los proyectos básicos están aprobados y la aprobación corresponde al Ministerio. Tampoco quiero entrar en demasiado debate previo porque nos vamos a ver enseguida", ha indicado.

AYERDI VE "RAZONABLE CONTAR" CON EL CUATRIPARTITO

Por otra parte, el vicepresidente navarro ha considerado que es "razonable que en el marco del cuatripartito se hable de un tema que es considerado estratégico por todos".

Así se ha pronunciado el vicepresidente después de que EH Bildu reclamara este jueves que "cualquier paso" en torno al corredor ferroviario sea "consensuado" por el cuatripartito.

Manu Ayerdi ha señalado que "esta cuestión, igual que cualquier otra, merece la pena que la hablemos" y ha asegurado que, para el Gobierno de Navarra, "su consejo de administración es el Parlamento y el cuatripartito, y me parece totalmente adecuado que lo hablemos y así lo haremos". "En el acuerdo programático esta cuestión aparece en el lado de los acuerdos, no en el de los desacuerdos, y lo que está haciendo el Gobierno es trabajar por un corredor mixto, con capacidad suficiente en una mirada a cien años, y con estándares internacionales", ha afirmado.

IMPULSO A LA COLABORACIÓN ENTRE EUSKADI Y NAVARRA

Esta reunión de trabajo, celebrada en el despacho de Manu Ayerdi, es la tercera que ambos mandatarios mantienen con el objetivo de estrechar la colaboración económica y empresarial, especialmente en aspectos como la industria, la innovación y el turismo.

En el encuentro también han participado el jefe de gabinete de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Peio Ayerdi; y la directora de gabinete y Comunicación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Larraitz Gezala.