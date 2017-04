Oblanca cree que quienes dicen que el ancho internacional retrasa la variante lo hacen por "ignorancia" o "mala fe"

Etiquetas

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha acusado este sábado al Gobierno asturiano de "tratar de confundir a los asturianos" sobre el proyecto de la variante del Pajares. "Solo desde la ignorancia o desde la mala fe, o desde ambas, puede anunciar una Consejera de Javier Fernández que acondicionar en ancho internacional un tramo de 20 km. de vías entre León y La Robla retrasa la apertura de la Variante de Pajares hasta el 2021, como hizo ayer Belén Fernández, tras reunirse en Madrid en el Ministerio de Fomento", ha criticado.

Durante una rueda de prensa, Oblanca ha explicado que no se ha tomado "la molestia de llamar al Secretario de Estado o al Presidente de Adif para que desmientan esa información porque he sido testigo hace un mes en Barcelona del compromiso de Mariano Rajoy de poner en servicio los tres tramos catalanes (que suman 150 kilómetros alguno aún sin adjudicar) del Corredor del Mediterráneo en 2020 y no me trago fácilmente que, en un tramo siete veces menor y sin problemas orográficos, se tarde un año más".

"También acabo de leer que Mariano Rajoy anunció en Sevilla que el AVE a Galicia finalizará sus obras en 2019 y el de Extremadura, con la conexión entre Badajoz y Plasencia, a finales de 2019, pero no dijo nada acerca de 2021 para Asturias como nos pretende hacer creer Belén Fernández", ha añadido.

Finalmente, el diputado de Foro ha expresando su esperanza en que "el gobierno de Javier Fernández no sigan obstaculizando el progreso de Asturias. Estamos en pleno debate de los PGE 2017. Las obras avanzan al ritmo que avanzan los presupuestos y es ahí donde hay que poner toda la carne en el asador. Ya está bien de dedicar el tiempo a las intoxicaciones y a las falsedades desde el gabinete de Presidencia del Principado".