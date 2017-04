PP lamenta la "rabieta" de Susana Díaz "ante el compromiso de Rajoy con la llegada del AVE a Almería en 2023"

Etiquetas

El senador del Partido Popular de Almería Luis Rogelio Rodríguez ha considerado lamentable la "rabieta" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, después de que Rajoy anunciara este pasado viernes en Sevilla que la línea Almería-Murcia contará con una inversión de 1.700 millones de euros en el ámbito del Corredor Mediterráneo, "lo que viene a ratificar el compromiso del Ministerio de Fomento de que el AVE llegue a la provincia en 2023".

Según informa la formación popular en una nota, Rodríguez ha afirmado que es "penoso que Díaz sólo se acuerde del AVE para criticarlo cuando a ella le interesa", y ha señalado, asimismo, que "ya es hora de que la presidenta del Gobierno andaluz explique a todos los almerienses por qué no aceptó la invitación del Ministro de Fomento hace un mes para hablar de este asunto, cuando es una infraestructura fundamental para el desarrollo de la provincia".

Además, el senador popular ha indicado que "Almería no va a ser la última ciudad de España en tener AVE" porque, según ha explicado, "el Gobierno del PP no es como el de los socialistas que se encargó de que Almería no estuviera conectada a la A-92 hasta cuatro años después de que lo estuvieran todas las capitales andaluzas".

Por otra parte, Rodríguez ha instado a Susana Díaz a explicar por qué "no quiere aprobar" unos Presupuestos en los que se consignan más de 1.000 millones de euros para que en Almería se hagan las infraestructuras sanitarias y educativas que "corresponde hacer a la presidenta de la Junta y que no ha hecho".

"Los almerienses llevan muchos años esperando a que el Hospital Materno-Infantil que tanto se necesita en la provincia sea una realidad", ha incidido, para añadir que "lo mismo ocurre con un gran número de centros de salud a lo largo y ancho de la provincia, o con la eliminación de aulas prefabricadas, donde tristemente somos líderes en cuanto al número de caracolas en Andalucía".

El senador del PP, igualmente, ha indicado también que para el Gobierno del Partido Popular, "por mucho que le pese a los socialistas, Almería no va a ser nunca la última, como sí ocurre en el caso del Gobierno de Díaz, que nos ha relegado a ser el vagón de cola de las provincias andaluzas".

"Lo que deben tener seguro los almerienses es que no se va a estar más de 30 años como los socialistas para acabar la Autovía del Almanzora", ha apuntado.

"RAJOY CUMPLE CON ALMERÍA"

Además, Rodríguez ha recordado que en el reciente viaje que la Mesa del Ferrocarril hizo a Bruselas "les dijeron que la llegada del AVE estaba prevista para 2030", y ha reseñado que "el compromiso del Gobierno del PP es que llegará siete años antes".

"El Gobierno de Rajoy va a cumplir con los almerienses, y lo va a hacer sin engañar a la gente como hicieron los socialistas construyendo tramos que no pagaron y tuvieron que pagar otros", ha apostillado.

De otro lado, el senador del PP ha calificado de "buena noticia" el anuncio hecho por Rajoy este pasado viernes, comprometiéndose "con un cronograma y una cuantía clara, pese a que algunos, como la presidenta andaluza lo quieran empañar".

"La llegada del AVE a Almería es un compromiso del Gobierno y no va a ser la última provincia de España en tener esta infraestructura", ha aseverado el 'popular', para quien "lo que tiene que hacer ahora Susana Díaz, ya que va a ser líder nacional, es explicar cuál es su orden para acabar las infraestructuras en las ciudades españolas, pues está claro que, en Andalucía, Almería es la última para ella, así que nos diga qué lugar ocupará a nivel nacional", ha finalizado.