El PSOE critica que el Gobierno reconoce que "no está haciendo nada" por el cercanías a Marbella y Estepona

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y del PSOE de Málaga, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy ha reconocido que "no está haciendo nada" por la prolongación del tren de cercanías a los municipios malagueños de Marbella y Estepona, criticando que el PP "da la espalda un año más" a este proyecto vital para la Costa del Sol una vez se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

Heredia ha apoyado sus declaraciones en una respuesta parlamentaria de esta misma semana, donde el Ejecutivo reconoce que "la inversión total realizada hasta la fecha con cargo al programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario destinada a la ampliación de la red de cercanías de Málaga hasta la ciudades de Marbella y Estepona asciende a 271.948,55 euros".

"Después de más de cinco años de anuncios el Gobierno de Rajoy no ha invertido en esta necesaria infraestructura ni 272.000 euros, y no se sabe dónde ha ido ese dinero, ya que aún no se sabe ni siquiera el trazado de la futura línea de tren", ha asegurado Heredia, al tiempo que ha criticado que en estos años, las pequeñas partidas presupuestarias para esta actuación, fuertemente demandada por el sector turístico y por la población de la Costa del Sol "no se han ejecutado".

Asimismo, Heredia ha asegurado que "no se puede permitir que el Gobierno de Rajoy destine 8.000 millones de euros a inversiones ferroviarias en Cataluña mientras a la provincia de Málaga y a este tren fundamental para la Costa del Sol no venga prácticamente ninguna cantidad, a pesar de ser probablemente una de las obras de carácter ferroviario más rentables a nivel nacional".

"Nadie entiende que ciudades de la importancia turística y poblacional de Marbella, Estepona o Mijas no cuenten con conexión ferroviaria y por eso lo hemos reclamado en nuestras enmiendas a los PGE, rechazadas por el PP", ha lamentado Heredia.

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha exigido al Gobierno "que destine a esta tierra lo que se merece y apueste por proyectos fundamentales y necesarios como el tren litoral" ya que, según ha criticado, "hasta el día de hoy todo han sido falsedades, engaños y fotos".